ABD'nin sermaye piyasası düzenleyici kurulu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission/SEC) yatırımcıları Bitcoin'in başı çektiği sanal paralara karşı uyardı.
SEC, yatırımcıların paralarını kripto para birimlerine koymalarının tehlikelerine vurgu yaptı ve gelişmekte olan varlık sınıfındaki ticaret ve halka arzın federal menkul kıymetler yasasını ihlal edebileceğini belirtti.
SEC Başkanı Jay Clayton tarafından yapılan açıklamada, "Kripto para birimleri ve ICO piyasaları ile ilgili bir dizi endişeler gündeme geldi; bunların arasında dolandırıcılık ve manipülasyona karşı geleneksel menkul kıymetler pazarlarımıza göre daha az yatırımcı koruması var" ifadeleri yer aldı.
ABD'nin en büyük Bitcoin borsası Coindesk'te fiyat bu sabah 16 bin 471 dolarda, yüzde 1,37 düşüşte. Öte yandan Bitcoin'in vadeli işlemlerinde ilk gün hacmi 75 milyon dolar oldu.
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ABD'den kritik uyarı! Başı bitcoin çekiyor
ABD'nin sermaye piyasası düzenleyici kurulu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission/SEC) yatırımcıları Bitcoin'in başı çektiği sanal paralara karşı uyardı.
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