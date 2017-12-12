12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Kim Jong-Un tuttuğu takımı açıkladı!

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Kim Jong-Un tuttuğu takımı açıkladı!
Kuzey Kore'nin Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un futbola olan ilgisi biliniyordu. İngiliz The Sun gazetesi ise Kuzey Kore liderinin favori takımını açıkladı.
Kim Jong-Un tuttuğu takımı açıkladı! Kim Jong-Un tuttuğu takımı açıkladı! Kim Jong-Un tuttuğu takımı açıkladı!

İtalyan bir televizyon programında Kim Jong-Un'un yakın arkadaşlarının anlattığı bilgilere göre, Kuzey Kore liderinin fanatik bir Inter taraftarı olduğu ve genç yaşlarda San Siro'da Inter maçlarını izlediği belirtildi.

İtalyan senatör Antonio Razzi ise The Sun gazetesine yaptığı açıklamalarda, Kim Jong-Un'un futbolu çok sevdiğini belirip ''San Siro'ya gelip Inter maçlarını izlerdi. Özellikle Milan derbilerini izlerdi. Yakın çevresi de bana Inter taraftarı olduğunu söylüyordu'' dedi.

''DYBALA'YI KUZEY KORE'YE VERELİM''

Razzi, geçtiğimiz günlerde ise ''Kuzey Kore'ye Paulo Dybala'yı verirsek bence tüm dünya barışı sağlanır. Kim Jong-Un futbola çok düşkün. Dybala'yı verirsek bir stadyuma 200 bin insan getirir ve ülkede bir festival olur'' sözlerini kullanmıştı.

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