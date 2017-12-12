12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 6°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 108.966 -0.17
  • Altın: 153,556 0.18
  • Dolar: 3,8354 0.47
  • Euro: 4,5183 0.29

KKTC'de yayınlanan Afrika gazetesinden skandal karikatür

»
Yavru Vatan KKTC'de Afrika adlı sözde bir gazete Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı büyük bir hainliğe imza attı. KKTC Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren karikatüre tepki gösterdi.
KKTC'de yayınlanan Afrika gazetesinden skandal karikatür
KKTC'de yayınlanan Afrika gazetesinden skandal karikatür KKTC'de yayınlanan Afrika gazetesinden skandal karikatür KKTC'de yayınlanan Afrika gazetesinden skandal karikatür

Yavru Vatan KKTC'de Afrika adlı sözde bir gazete Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı büyük bir hainliğe imza attı.  KKTC Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren karikatüre tepki gösterdi. ​

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC'de yayın yapan Afrika gazetesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatürü sayfalarına taşımasına ilişkin, "Ne gazeteciliğe ne de insanlığa sığar." dedi.

Başbakan Özgürgün, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, böyle bir yayının KKTC'de olmaması gerektiğini söyledi.

Özgürgün, "Böyle bir şey ancak düşman devletler arasındaki bir ortamda belki yapılabilir. Onu da kabul etmiyorum. Onun bile edebi vardır." ifadelerini kullandı.

Benzer yayınların daha önce de yapıldığını hatırlatan Özgürgün, "Türkiye bizim nefes borumuzdur. Hiçbir insana bu şekilde aşağılama yapılmaması lazım. Bu, bizi derinden üzdü. Ne gazeteciliğe ne insanlığa sığar." diye konuştu.

"Yasal bakımdan ne gerekiyorsa yapılacak"

Özgürgün, söz konusu gazeteyle ilgili yasal bakımdan ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

Türkiye'nin kendisinin ana vatanı olduğunu, "ana vatanım" demeyene de saygısının olduğunu dile getiren Özgürgün, şunları kaydetti:

"Türkiye, yasal olarak burayı tanıyan, burada büyükelçilik açmış olan tek ülkedir ve bizimle diplomatik ilişki içerisindedir. Ciddi şekilde burayı seven, değer veren bir Cumhurbaşkanı var. Böyle bir ilişki içinde olduğumuz ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan böyle bir yayından çok büyük üzüntü içerisindeyim. Çok nahoş, bana göre gazeteciliğe sığmayan bir yayın yapılmıştır. Öyle bir şey başka bir yerde yayımlanmış olsa bile bunu gördüğünüz zaman ayıplarsınız. Bu eleştiri değil, aşağılamadır."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
KKTC'de yayınlanan Afrika gazetesinden skandal karikatürKKTC'de yayınlanan Afrika gazetesinden skandal karikatürYavru Vatan KKTC'de Afrika adlı sözde bir gazete Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı büyük bir hainliğe imza attı. KKTC Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren karikatüre tepki gösterdi.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Ok yaydan çıkmalı ve hedefine varmalıdırOk yaydan çıkmalı ve hedefine varmalıdırEmperyalist devletler iki binleri yılların başından itibaren emellerine ulaşmak için demokratik değerleri yeni keşif yolu olarak kullanarak, Ortadoğu'ya demokrasi getireceğiz iddiası ile bölgeyi kan gölüne çevirmiştir. Halbuki bundan tam yüz yıl öncesine
Beğendin mi Yediğin Haltı?Beğendin mi Yediğin Haltı?Kendi devleti bile kendisini tanımıyor. Kendi halkı dalga geçmeye başlamış.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Gafil Müslümanlara son çağrı: umre gezilerinizi iptal edin!Gafil Müslümanlara son çağrı: umre gezilerinizi iptal edin!Siyonizme karşı durmanın ilk adımı, Suudi Amerika’ya karşı durmaktır!
  • İşte günün gazete manşetleri09 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
  • Kudüs’ü sattılar! Mekke ve Medine’yi de satarlar Şimdi İntifada zamanı…08 Aralık 2017 Cuma 10:02
  • Cemal Nar'ın yeni kitabı Laik Sistemde İslami Siyaset Sorunu08 Aralık 2017 Cuma 07:15
  • İşte günün gazete manşetleri08 Aralık 2017 Cuma 07:00
  • İşte günün gazete manşetleri07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
  • ATV ve A Haber'den Kılıçdaroğlu’na sert tepki06 Aralık 2017 Çarşamba 09:08
  • MHP’den Levent Gültekin’e sert tepki: “Kurtlara bulaşma o sakalını tek tek yolarlar”05 Aralık 2017 Salı 12:20
  • Bir kıyamet savaşı hazırlıyor bunlar… Türkiye’ye sahip çıkın!05 Aralık 2017 Salı 11:00
  • İşte günün gazete manşetleri04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
  • İşte günün gazete manşetleri02 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri