12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Türkücü Serttaş'tan biri evimi gözetliyor şikayeti

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Türkücü Bülent Serttaş, geçtiğimiz günlerde kendisini gizlice takip ederek evini gözetleyen bir kişiden şikayetçi oldu.
Türkücü Serttaş'tan biri evimi gözetliyor şikayeti
Türkücü Serttaş'tan biri evimi gözetliyor şikayeti Türkücü Serttaş'tan biri evimi gözetliyor şikayeti Türkücü Serttaş'tan biri evimi gözetliyor şikayeti

Türkücü Bülent Serttaş, geçtiğimiz günlerde kendisini gizlice takip ederek evini gözetleyen bir kişiden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan kişi, kız arkadaşının Serttaş ile aynı binada oturduğunu ve onu beklediğini öne sürdü.

Günaydın’ın haberine göre, Bülent Serttaş, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Polis Merkezi'ne başvurarak bir erkeğin kendisini takip edip evini gözetlediğini kaydetti.

İfadesine başvurulan ünlü şarkıcı, bu kişinin kendisini arabayla takip ettiğini ileri sürdü. 

Türkücü Serttaş; karısı ve kayınvalidesinin pencereden baktıklarında, bir erkeğin caddenin karşısındaki lüks bir aracın içinde oturup evlerini izlediğini gördüklerini belirtti. 

Bunun üzerine karakola giden Serttaş, evi izleyen kişinin eşkalini verdi. 

Bu kişinin ertesi gün yine kapının önünde araç içinde beklediğini gören ünlü şarkıcı, şahsı ihbar etti.

Bunun üzerine polis tarafından yakalanan kişi, karakola götürüldü.

Karakolda ifadesine başvurulan genç adam, sevgilisinin Serttaş ile aynı binada oturduğunu belirtti.

Genç adam, "Sevgilimle tartışmıştık. Her gün onu bekliyordum. Kesinlikle Serttaş'ın evini gözetlemek gibi bir amacım yok." ifadelerini kullandı.

Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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