12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Üniversiteli kızların iddiasında flaş gelişme!

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Güzellik yarışması organizasyonu yalanıyla üniversiteli genç kızları taciz ettiği iddia edilen zanlıyla ilgili soruşturmada zanlının iş yerine baskın düzenlendi.
Üniversiteli kızların iddiasında flaş gelişme!
Üniversiteli kızların iddiasında flaş gelişme! Üniversiteli kızların iddiasında flaş gelişme! Üniversiteli kızların iddiasında flaş gelişme!

Üniversiteli iki kızın taciz edildiklerine dair başlatılan soruşturma kapsamında savcının talimatı üzerine güzellik yarışması organizatörü F.D’nin işyerine baskın yapıldı.

Yapılan baskında F.D’nin ofisindeki 5 masaüstü bilgisayar, iki dizüstü bilgisayar, hard diskler ve çok sayıda flash diske el konuldu.  F.D üniversiteli kızların fotoğraflarını çektiğini kabul etti ancak taciz suçlamalarını reddetti.

Üniversite öğrenciler E.S ve N.P  savcılığa başvurarak güzellik yarışması organizatörü ve yapımcı F.D’nin kendilerini fotoğraflarını çekme bahanesiyle çağırdığı ofisinde taciz ettiği iddia etmiş ve F.D’den şikayetçi olmuştu. Şikayetçilerden E.S, F.D’nin fotoğraf makinasında çok sayıda kızın çıplak fotoğraflarını da gördüğünü iddia etmişti.

 “BİLGİSAYARLARIMI VERİN”

Soruşturma başlatan savcılık, polise talimat yazdı ve  F.D’nin işyerinde arama yapılarak bilgisayar ve dijital dökümanlarına el konulmasını istedi. Ayrıca F.D’nin de ifadesi alındı. F.D, “Gazeteci” olduğunu ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu beyan etti.  Suçlamaları reddeden F.D  bilgisayarlarından tv ve radyo yayını yaptığını, yanında sigortalı olarak 11 kişinin çalıştığını belirterek bilgisayarlara el konulduğu için ticari faaliyetlerinin durduğunu ve çalışanlarının da mağdur olduğunu söyledi. Savcılıktan Bunların kendisine teslim edilmesini talep eden F.D’nin bilgisayar, flash disk ve hardiskleri kriminal incelemeye gönderildi.

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