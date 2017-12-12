Prenses Fatma Afife Gürsoy Kırşehir’deydi

Güney Filipin adası Buyan Darusalam Sultanlığının prensesi Fatma Afife Gürsoy 12. Uluslararası Kapadokya Şiir Şöleni dolaysıyla Kırşehir’e geldi.

Güney Filipin adası Buyan Darusalam Sultanlığının prensesi ve Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı, Türkiye Hollanda, Almanya fahri büyükelçisi Prenses Fatma Afife Gürsoy 12. Uluslararası Kapadokya Şiir Şöleni dolaysıyla Kırşehir’e geldi.

“45 yıldır Almanya’da yaşıyor”

Program öncesi ise Aşıkpaşa Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Prenses Gürsoy şu bilgileri verdi:

“Ben Musa babanın erkek soyundan torunuyum, Türkiye’de yaşamıyorum ama aslen Türk’üm. 45 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Mümin Uluç, Avrupa’da bir televizyon yayınında söz vermişti program yapıyordu benimle program yaptı. Bizi Kapadokya ya davet etti. Ülkeyi tanıtmak için çünkü bu ülkeye ben göremeye gelmiştim önceden ama Kırşehir’i görmemiştim. Nevşehir‘i Kayseri’yi hiç görmedim onlar da gelir misiniz? Ülkemiz adına tanıtır mısınız? Bende seve seve dedim."

“Davet üzerine, seve seve gelirim dedim”

Prenses Gürsoy şöyle devam etti:

"Benim bir bağlantımda buradadır. Her yeri gördüm cennet gibi ülkeler… Malezya, Endonezya, Filipin oralar nasıl güzel cennet gibi yerler ama burasıda çok değişik bir iklim ve değişik bir tabiata sahip. Allahu Teala o dağları nasıl kat kat yapmış. Ne kadar güzel her yer.

Mevlana’nın çömlekle ilgili sözleri var

Buraları görünce bu topraklardan ancak çömlek yapılır dedim. Mevlana’da çömlekle çok sözleri var topraktan yaratıldığımıza dair. Bu yöreyi biraz daha araştırayım dedim buyan Darusalam prenses ilan edildim."