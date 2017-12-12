12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Şehit çocuğunun Fenerbahçe hayali

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Şehit çocuğunun Fenerbahçe hayali
PKK'nın bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın Fenerbahçeli oğlunu verdiği maça götürme sözünü meslektaşları gerçekleştiriyor.
Şehit çocuğunun Fenerbahçe hayali Şehit çocuğunun Fenerbahçe hayali Şehit çocuğunun Fenerbahçe hayali

Adana'da görev yaparken 2015 yılında Şırnak'a tayini çıkan polis memuru Şahit Altmış (45), bölücü terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla polis kontrol noktasına yaptığı bombalı saldırıda şehit oldu. Şehit polisten geriye acılı eşi Özlem, oğulları Furkan (21) ve Enes (12) ile kızı Zeynep Altmış kaldı. Şehidin çocukları Furkan ve Enes Altmış fanatik Fenerbahçe taraftarıydı. Şehit polis memuru, çocuklarından Furkan'ı şehit olmadan önce Fenerbahçe'nin bir maçına götürerek en büyük hayalini gerçekleştirdi. Şahin Altmış, Fenerbahçe'nin maçına gitmek isteyen diğer oğlu Enes'i de maça götürme sözü verdi. Ancak bu olaydan birkaç gün sonra Altmış şehit oldu. Enes Altmış, babasını kaybetmenin acısını yaşarken, kendilerini ziyarete gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polislere, "Babam şehit olmasa onunla paylaşacağımız çok şey olacaktı. Beni Fenerbahçe maçına götürecekti" diyerek ağladı. Polis memurları bu duruma çok üzülerek Enes'i Fenerbahçe maçına götürme kararı aldı. Bir süre sonra Türkiye Kupası elemelerinde Fenerbahçe ile Adana Demirspor eşleşince polis memurları İstanbul yerine Adana'da oynanacak maça Enes'i ve diğer şehit çocuklarını götürmek için hazırlık yaptı. Polisler, Fenerbahçe maçına götürecekleri kararını bildirince, Enes büyük sevinç yaşadı. Bu haber üzerine Enes, babasının üniformasını giyerek evde futbol oynadı.

"MAÇTA BABAMIN DA YANIMDA OLMASINA İSTERDİM"

Enes Altmış, "Küçükken maça gitmeyi istemiştim babam da 'bir daha ki Fenerbahçe maçında seni götüreceğim' demişti. Sonrasında Şırnak'a tayini çıktı orada görev yapmaya başladı ve orada şehit oldu. Bu nedenle Fenerbahçe maçına babamın beni götürmesi kısmet olmadı. Şimdi Fenerbahçe maçına beni babamın arkadaşları götürecek, bu nedenle mutluyum. Maçta babamın da olmasını isterdim birlikte izlerdik. Şehitler ölmez vatan bölünmez, babamla gurur duyuyorum" dedi.

"SİLAH ARKADAŞLARI HER ZAMAN ŞEHİT ÇOCUKLARININ YANINDA"

Şehit eşi Özlem Altmış ise, "Duyunca çok duygulandım çok sevindim. Eşim büyük oğlumu maça götürmüştü. Büyük oğlum babasını anlatırken küçük oğlum da heveslenmişti eşim de 'merak etme oğlum bir daha ki maça seni de götüreceğim, beraber izleriz' demişti. Şırnak'a tayini çıktı sonrasında gelmesini bekledik ama maalesef şehadet haberini aldık. Vatan için bayrak için şehit düştü eşim, şu anda onun yapması gerekeni meslektaşları gerçekleştirecekler. Bu durumdan mutluyuz sağ olsunlar şehit çocuklarını emanet olarak görüyorlar ve her zaman yanlarındalar" diye konuştu.

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