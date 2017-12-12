12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 108.724 -0.40
  • Altın: 153,305 0.01
  • Dolar: 3,8324 0.40
  • Euro: 4,5176 0.27

İslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacak

»
Bahreyn Merkez Bankası yöneticisi Halid Hamad, bütün ülkelerin teknolojiyi benimsemesi önkoşuluyla gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimlerinin Bitcoinler olacağını belirtti
İslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacak
İslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacak İslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacak İslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacak

İslami Bankacılık Konferansı'nda konuşan Bahreyn Merkez Bankası Bankacılık Gözetiminden Sorumlu Yöneticisi Halid Hamad, petrol fiyatlarındaki değişimin bazı hükümetleri diğer sektörlerde yatırım yapmaya ve farklı enstrümanlar üretmeye ittiğini söyledi.

Bahreyn Merkez Bankası olarak FinTech sektörüne daha fazla yatırımcı çekmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Hamad, şunları kaydetti:

"Bahreyn olarak FinTech alanında bu bölgenin ana merkezi olmak istiyoruz. Banka kartları ve kredi kartlarının basılması, işlenmesi ve ödeme sistemleri konusunda 2014’te bir düzenleme yaptık. Bankalar bu alandaki maliyetlerini azaltmak istiyor. Kartlı ödemeler alanında lisans vermeye başladık. Bu sayede bu alanda hizmet veren firmalar Bahreyn’e gelmeye başladı. Bankalar, bulut bilişim maliyetlerini azaltmak istiyordu. Bunun için regülasyonlar yaptık. Amazon, bulut bilişim hizmetleri alanında Bahreyn’i bir merkez olarak kullandı. Bulut bilişimi sektöründen sadece bankalar yararlanmıyor, aynı zamanda hükümet ve diğer sektörler yararlanabiliyor"

Sanal para olarak adlandırılan Bitcoin'e de değinen Hamad, Bitcoin'in, gelecek yıllarda yoğun olarak kullanılabileceğini, yıkıcı ürünlerden bir tanesi olacağını ve şu anki kağıt paranın yerini alabileceğini söyledi.

Hamad, "Orta ve uzun vadede İslami Bitcoin bizleri bekliyor mu?" sorusu üzerine, "Evet, bekliyor. Tabii bunun bir ön koşulu var. Bütün ülkelerin bu teknolojiyi benimsemiş olması... Gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimleri Bitcoin'ler olacak. Önümüzdeki yıllarda kartların da ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Operasyonel maliyetleri ve riskleri azaltmak için ATM'lerden kişisel bilgilerinizi girerek işlem yapılacağını öngörüyorum." diye konuştu.

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR?

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, ilk kez büyük bir borsada işlem görmeye başlamasının ardından yükselmeye devam ediyor.

Chicago'daki CBOE borsasında dün gece saatlerinde "XBT" koduyla işleme açılan Bitcoin vadeli kontratları kısa sürede yaklaşık yüzde 15 artış kaydetti.

Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 15 bin 460 dolardan başladığı borsa serüvenine dün akşam saatlerinde 17 bin 730 dolara dek çıkmıştı. 12 Aralık sabah saatinde Bitcoin fiyatı 16 bin 500 dolar civarında.

Analistler, Bitcoin vadelilerine yönelik talebin beklenenden fazla olmasının fiyatlardaki hızlı artışı beraberinde getirdiğini belirtiyor. Bitcoin'in spot piyasadaki fiyatı da hafta sonunda 14 bin dolara kadar geriledikten sonra şu sıralar 17 bin 400 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

CBOE’nin işlem saatleri, ABD’nin Doğu Zaman Dilimi'ne göre hafta içi her gün 09.30-16.15 olarak belirlendi. Ayrıca, pazar günleri 18.00’den pazartesi sabah 09.30'a kadar devam eden ek bir seans bulunuyor.

Dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group da vadeli bitcoin işlemlerine 18 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurmuştu. Ayrıca, New York'ta faaliyet gösteren Nasdaq'ın Bitcoin vadeli kontratları için harekete geçtiği konuşuluyor.

Bitcoin'in vadeli piyasalarda işlem görmesinin, "balon" spekülasyonları nedeniyle kararsız kalan bazı yatırımcıların endişelerini giderebileceği öngörülüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Brent petrolün varili 65 doları aştıBrent petrolün varili 65 doları aştıBrent petrolün varil fiyatı, dün İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki Forties Petrol Boru Hattı'nın kapatılmasının ardından yaklaşık 2 dolar artarak 65,53 dolara yükseldi.
Bakan açıkladı! Sayıları 57 bini bulduBakan açıkladı! Sayıları 57 bini bulduEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de 57 bin 39 yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.
Rekor geldi bir bir değiştirmeye başladılarRekor geldi bir bir değiştirmeye başladılarJP Morgan, dün açıklanan 3. çeyrek GSYH büyüme rakamları sonrasında 2017 yılının tamamı için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulanacakTürkiye'de ilk kez Antalya'da uygulanacakDevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 3’üncü havalimanını sensörlü kameralar ve radarların yer alacağı son teknoloji ile koruyacak.
İslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacakİslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacakBahreyn Merkez Bankası yöneticisi Halid Hamad, bütün ülkelerin teknolojiyi benimsemesi önkoşuluyla gelecek yıllarda tek kullanılacak para birimlerinin Bitcoinler olacağını belirtti
ABD'den kritik uyarı! Başı bitcoin çekiyorABD'den kritik uyarı! Başı bitcoin çekiyorABD'nin sermaye piyasası düzenleyici kurulu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yatırımcıları Bitcoin'in başı çektiği sanal paralara karşı uyardı.
  • Araç muayene ücretleri ARTTI12 Aralık 2017 Salı 09:44
  • Dünyada silah satışı patladı12 Aralık 2017 Salı 09:41
  • BDDK'dan taşıt kredileri için yeni karar12 Aralık 2017 Salı 09:26
  • 3. Havalimanı’na çok özel koruma12 Aralık 2017 Salı 08:42
  • 80 milyona müjde! 2018'de herkese zam var12 Aralık 2017 Salı 08:30
  • MHP'nin 'Bitcoin' planı12 Aralık 2017 Salı 08:00
  • Bor'dan üretildi! Dünyanın en güçlüsü11 Aralık 2017 Pazartesi 17:55
  • Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber11 Aralık 2017 Pazartesi 16:40
  • Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsiniz11 Aralık 2017 Pazartesi 16:15
  • Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!11 Aralık 2017 Pazartesi 15:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri