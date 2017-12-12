12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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O cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktı

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O cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktı
Adana'da Tuğba Çelik'i evine girerken öldürdüğü ileri sürülen zanlıların, cinayetten sonra delilleri ortadan kaldırmak için güvenlik kamerası araştırması yaptıkları ortaya çıktı.
O cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktı O cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktı O cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Kasım'da Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibi olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuğba Çelik (35), kapıdan girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Çelik gece yarısı olduğu için olaydan 3 saat sonra sabah namazına giden bir kişi tarafından bulundu.


Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın ardından inceleme başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği polisleri, Tuğba Çelik'in eve giriş saatini bilen yakın çevresini incelemeye aldı. Ayrıca soruşturma sırasında Tuğba Çelik'in birlikte yaşadığı eşi Nurettin Oğuz'un oğlu Mazlum Oğuz'un sürekli kendisinden para istediğini, aralarında bu yüzden devamlı kavga çıktığını da öğrendi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu detayları değerlendiren polis, Mazlum Oğuz'un olay günü birlikte olduğu arkadaşları Hamza Işık ve Müslim Sönmez'i gözaltına aldı. Hamza Işık sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini, arkadaşı Mazlum Oğuz'un azmettirdiğini söyledi. O sırada Müslim Sönmez'in ise gözcülük yaptığını anlattı. 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, zanlıların olayın ardından yakalanmamaları için çevredeki apartmanların güvenlik kameralarını da inceledikleri ve o görüntüleri alıp ortadan kaybetmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

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O cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktıO cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktıAdana'da Tuğba Çelik'i evine girerken öldürdüğü ileri sürülen zanlıların, cinayetten sonra delilleri ortadan kaldırmak için güvenlik kamerası araştırması yaptıkları ortaya çıktı.
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