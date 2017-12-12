Okan'ın açıklamalarında Galatasaray'a hedef almaması ve ileriki yıllarda Galatasaray'ı çalıştıracak potansiyele sahip olması yönetimi açıklama yapmamaya itti.
12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
- Aykut Kocaman'ın dalya heyecanıBrent petrolün varili 65 doları aştıBakan açıkladı! Sayıları 57 bini bulduFilistinlilere hedef gözetmeden ateş açtı!Avusturya'da patlama: 60 yaralı!"Kudüs’ün yeni Selahaddin’i Erdoğan"Whatsapp'a 4 yeni özellik daha geliyor!CHP'den yeni hamleSüper Lig maçında skandal hata!Yönetim önerdi Tudor veto etti!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:40 Güneş 08:12 Öğle 13:05 İkindi 15:22 Akşam 17:44 Yatsı 19:10
- 15°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- -9°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 3°C Ankara
- 14°C Antalya
- 3°C Artvin
- 10°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 108.724 -0.40
- Altın: 153,305 0.01
- Dolar: 3,8324 0.40
- Euro: 4,5176 0.27
G.Saray neden cevap vermedi? Ortaya çıktı...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aykut Kocaman'ın dalya heyecanıFenerbahçe, teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki 100. galibiyetini yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor karşısında arayacak.
Süper Lig maçında skandal hata!Konyaspor-Karabükspor maçında yardımcı hakem, 2.5 metre gerideki futbolcu için ofsayt bayrağı kaldırarak Konya'nın golünü iptal etti.
Yönetim önerdi Tudor veto etti!Galatasaray'da sol bek arayışları devam ederken, önceki gün gündeme Crystal Palace forması giyen Pape Souare geldi.
Umut Bulut ikinci baharını yaşıyorSahada basmadık yer bırakmayarak arkadaşlarını ateşleyen ve takımının aldığı puanlara katkıda bulunan Kayserispor kaptanı Umut Bulut ikinci baharını yaşıyor.
Terim - Bosna görüşmesinde flaş detay!İstanbul'a gelerek Fatih Terim'e teklif yapan Bosnalı heyetinin tüm seyehat masraflarının Fatih Terim tarafından karşılandığı ortaya çıktı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- O cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktı
- İsveç, Türk kadını konuşuyor! Yılın kahramanı oldu
- Ünlü yönetmeni öldüren figüran çıktı!
- Toptancı halindeki düello kanlı bitti
- Görünce gözyaşlarını tutamadı!
- Şiddet mağduru kocanın dramı
- Tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü
- Diriliş Ertuğrul hakkında şok iddia!
- 7 yaşındaki oğlu ölümüne sebep oldu
- İmam-Hatip öğrencilerinden Kudüs kareografisi
- Ünlü yönetmen beyzbol sopasıyla öldürüldü
- Biri zayıflıktan diğeri aşırı kilodan ölü bulundu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.