12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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G.Saray neden cevap vermedi? Ortaya çıktı...

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G.Saray neden cevap vermedi? Ortaya çıktı...
Galatasaray-Akhisar maçının ardından Tudor hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Okan Buruk'a Sarı-Kırmızılı yönetimden tepki gelmemesinin sebebi ortaya çıktı.
G.Saray neden cevap vermedi? Ortaya çıktı... G.Saray neden cevap vermedi? Ortaya çıktı... G.Saray neden cevap vermedi? Ortaya çıktı...

Okan'ın açıklamalarında Galatasaray'a hedef almaması ve ileriki yıllarda Galatasaray'ı çalıştıracak potansiyele sahip olması yönetimi açıklama yapmamaya itti.

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