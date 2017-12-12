Vahim iddia! Suikast timleri harekete geçecek

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün suikast timi oluşturduğu iddiasında bulundu.

Ergenekon ve Balyoz davalarında 4 yıl 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün suikast timi oluşturduğu iddiasında bulundu.

Eski askeri savcı Üçok, FETÖ'nün suikast timleri sansasyonel eylem yapacaklar dedi. FETÖ'nün suikastçilerini Makedonya ve Kosova'da eğittiğini söyleyen Üçok, ''Siyaset adamlarına, önemli sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, din adamlarına, spor yöneticilerine, sanatçılara karşı olacak bu eylemler'' dedi. Üçok tarihte verdi, ''Benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yapılacak'' dedi.

Üçok daha önce de yaptığı açıklamada, yurtdışına kaçan FETÖ’cü askerlerin suikast timi oluşturduklarını ve yeni bir hazırlık içinde olduklarını ileri sürmüştü. FETÖ’cülerin Makedonya’da bir çiftlik aldıklarını savunan Üçok şu ifadeleri kullanmıştı:

"Malum istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan FETÖ’nün suikast timleri Makedonya’da 60 dönüm çiftlik satın aldı. Bu çiftlikte kimler yok ki, eski SAT, MAK, TAK timlerinin firarileri, UÇK artıkları, paralı askerler...”