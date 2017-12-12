12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 108.667 -0.45
  • Altın: 152,986 -0.19
  • Dolar: 3,8263 0.24
  • Euro: 4,5051 0.00

Vahim iddia! Suikast timleri harekete geçecek

»
Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün suikast timi oluşturduğu iddiasında bulundu.
Vahim iddia! Suikast timleri harekete geçecek
Vahim iddia! Suikast timleri harekete geçecek Vahim iddia! Suikast timleri harekete geçecek Vahim iddia! Suikast timleri harekete geçecek

Ergenekon ve Balyoz davalarında 4 yıl 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün suikast timi oluşturduğu iddiasında bulundu.

Eski askeri savcı Üçok, FETÖ'nün suikast timleri sansasyonel eylem yapacaklar dedi. FETÖ'nün suikastçilerini Makedonya ve Kosova'da eğittiğini söyleyen Üçok, ''Siyaset adamlarına, önemli sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, din adamlarına, spor yöneticilerine, sanatçılara karşı olacak bu eylemler'' dedi. Üçok tarihte verdi, ''Benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yapılacak'' dedi.

Üçok daha önce de yaptığı açıklamada, yurtdışına kaçan FETÖ’cü askerlerin suikast timi oluşturduklarını ve yeni bir hazırlık içinde olduklarını ileri sürmüştü. FETÖ’cülerin Makedonya’da bir çiftlik aldıklarını savunan Üçok şu ifadeleri kullanmıştı:

"Malum istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan FETÖ’nün suikast timleri Makedonya’da 60 dönüm çiftlik satın aldı. Bu çiftlikte kimler yok ki, eski SAT, MAK, TAK timlerinin firarileri, UÇK artıkları, paralı askerler...”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Richard Moore Türkiye'ye böyle veda ettiRichard Moore Türkiye'ye böyle veda ettiTürkiye'deki görevinin sonuna gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, Twitter'dan veda videosu yayınladı.
'Kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir''Kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir'Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, ABD Başkanı Trump'ın koltuğunu sağlamlaştırmak adına özellikle Orta Doğu'da büyük bir savaş çıkarabileceğini söyledi.
"Gittiyse gitti kız mı bitti""Gittiyse gitti kız mı bitti"Cübbeli Ahmet Hoca son sohbetinde, Peygamber Efendimiz'in babasının güzelliğinden kadınların başına gelenleri anlatırken, günümüz aşklarının basitliğini eleştirdi.
PKK'da çözülme sürüyor: Teslim oldular!PKK'da çözülme sürüyor: Teslim oldular!Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'tan kaçan iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Polisi gören PKK'lı terörist boğazını kesti!Polisi gören PKK'lı terörist boğazını kesti!Polisin eve baskın yaptığını fark eden Sinan D. boğazını keserek intihara kalkıştı.
Vahim iddia! Suikast timleri harekete geçecekVahim iddia! Suikast timleri harekete geçecekEmekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün suikast timi oluşturduğu iddiasında bulundu.
  • ABD'deki araştırmada 'Türkiye' gerçeği12 Aralık 2017 Salı 12:14
  • Üniversiteli kızların iddiasında flaş gelişme!12 Aralık 2017 Salı 11:15
  • ‘Kudüs için ne yapmalıyız?’ı iki dakikada anlattı12 Aralık 2017 Salı 11:00
  • Türkiye ayağa kalkmıştı! Gerçek ortaya çıktı12 Aralık 2017 Salı 10:30
  • Büyükçekmece’de korkunç olay! Evde bulundular12 Aralık 2017 Salı 10:00
  • Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı karemada12 Aralık 2017 Salı 09:46
  • FETÖ'cüleri kaçıran elebaşı bakın kim çıktı?12 Aralık 2017 Salı 09:45
  • Çocuk parkında iğrenç olay!12 Aralık 2017 Salı 09:33
  • Yürüyene ilaç var yürüyemeyene yok!12 Aralık 2017 Salı 09:15
  • 40 üniversite öğrencisi hastanelik oldu12 Aralık 2017 Salı 09:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri