'Kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir'

Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, ABD Başkanı Trump'ın koltuğunu sağlamlaştırmak adına özellikle Orta Doğu'da büyük bir savaş çıkarabileceğini söyledi.

Programın konuklarından Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, katıldığı bir programda ABD Başkanı Trump'ın ülkesinde siyaseten zayıflayan konumunu güçlendirmek için, gerekirse Orta Doğu'da büyük çaplı bir savaş çıkartabileceğini savundu.

DÜNYA YANSA TRUMP'IN UMURUNDA OLMAZ

Siyaset bilimci Han, bu tezinin kendisi dışında dünyada bu konuya hakim birçok uzman tarafından dillendirildiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Orta Doğu büyük bir savaşa gidiyor. Herkes aldığı pozisyona dikkat etmeli. Trump'ın dünya yansa umrunda değil. Arkadaş kendi hayatını için mücadele ediyor. Kendi hayatı için mücadele eden güçlü bir siyasi liderden daha tehlikeli bir şey olamaz. Çünkü Amerika'da, kendisine oy veren yüzde 30'luk bir kitle ile bir bağı var. Cumhuriyetçi, oldukça düşük bir sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki bir kitleyi mutlu etmeye çalışıyor. Bunlar aynı zamanda Evanjelist dediğimiz kitleyle aynı kitle.

Bir sene sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybederse ayvayı yer. Niye; Çünkü Cumhuriyetçi partinin bir türlü adayı olamadığı, onlara rağmen başkan seçildiği kendi partisinin milletvekilleri yüzünden panikliyor."