Hollanda TV'si duyurdu! 'Ya F.Bahçe'ye gidecek...'

F.Bahçe'nin devre arasına zirveyle yakın puan farkıyla girme hedefi, ilk yarının bitimine iki hafta kala tutmuş görünüyor. Bir ara zirvenin 9 puan gerisinde olan sarı-lacivertli ekibin ocak ayına zirvede girme ihtimali bile var.



Fenerbahçe, yapılacak transferlerle daha da güçlenip şampiyonluk için şansını iyice arttırma peşinde. Sarı -lacivertli yönetim, umutların artmasıyla transferde de gaza bastı. Sol beke, açığa ve orta sahaya takviye gündemde. Celta'dan Emre Mor, Milan'dan Hakan Çalhanoğlu, ManU'lu sol bek Luka Shaw, Bayern'li orta saha Arturo Vidal, Bursasporlu Aziz Behich, Everton'un Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen listedeki isimlerden sadece birkaçı...



EVERTON SICAK BAKIYOR



Fenerbahçe , Hollandalı Klaassen'de ise oldukça ısrarlı. Eski yıldızlar Pierre Van Hooijdonk ve Dirk Kuyt'ın yanı sıra Vincent Janssen de vatandaşlarını Fenerbahçe'ye gelmesi için yakın markaja almış durumda. Hollanda'dan NOS TV, sarı-lacivertlilerin Everton'da tutunamayan Klaassen için çok ciddi olduğunu ve dört koldan saldırdığını duyurdu. NOS'un haberinde, "F.Bahçe için Klaassen'e büyük baskı var. Bir yandan Janssen, diğer yandan van Hooijdonk ve Kuyt... Ya Everton'ın tribünlerinde taraftarlarla beraber maçları izleyecek ya da Fenerbahçe'ye gidip Janssen'le şampiyonluk yarışı verecek. Karar artık kendisinde" yorumu yapıldı. Söz konusu haberde, görüşmelerin hangi aşamada olduğuna yönelik bir bilgi verilmedi. İngiliz basını, Everton'un 2.2 milyon euro'ya 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığını yazmıştı.



Ajax'ta 55 gol 38 asist



Everton'un 27 milyon euro ödeyerek sezon başında Ajax'tan transfer ettiği Klaassen, bu sezon sadece 4 lig maçında (3'ü ilk 11) oynarken, skora katkı veremedi. On numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcu, 8 de (6'sı ilk 11) Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı, gol ya da asist üretemedi. Ajax'ta 180 maçta 55 gol-38 asistlik bir performans sergileyen Klaassen, Hollanda Milli Takımında 16 maçta 4 gol attı. (Sabah)