12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 108.724 -0.40
  • Altın: 153,305 0.01
  • Dolar: 3,8324 0.40
  • Euro: 4,5176 0.27

Hollanda TV'si duyurdu! 'Ya F.Bahçe'ye gidecek...'

»
Hollanda TV'si duyurdu! 'Ya F.Bahçe'ye gidecek...'
Hollanda’dan NOS TV, Fenerbahçe’nin ünlü on numara için bastırdığını duyurdu.
Hollanda TV'si duyurdu! 'Ya F.Bahçe'ye gidecek...' Hollanda TV'si duyurdu! 'Ya F.Bahçe'ye gidecek...' Hollanda TV'si duyurdu! 'Ya F.Bahçe'ye gidecek...'

F.Bahçe'nin devre arasına zirveyle yakın puan farkıyla girme hedefi, ilk yarının bitimine iki hafta kala tutmuş görünüyor. Bir ara zirvenin 9 puan gerisinde olan sarı-lacivertli ekibin ocak ayına zirvede girme ihtimali bile var.
 
Fenerbahçe, yapılacak transferlerle daha da güçlenip şampiyonluk için şansını iyice arttırma peşinde. Sarı -lacivertli yönetim, umutların artmasıyla transferde de gaza bastı. Sol beke, açığa ve orta sahaya takviye gündemde. Celta'dan Emre Mor, Milan'dan Hakan Çalhanoğlu, ManU'lu sol bek Luka Shaw, Bayern'li orta saha Arturo Vidal, Bursasporlu Aziz Behich, Everton'un Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen listedeki isimlerden sadece birkaçı...
 
EVERTON SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe , Hollandalı Klaassen'de ise oldukça ısrarlı. Eski yıldızlar Pierre Van Hooijdonk ve Dirk Kuyt'ın yanı sıra Vincent Janssen de vatandaşlarını Fenerbahçe'ye gelmesi için yakın markaja almış durumda. Hollanda'dan NOS TV, sarı-lacivertlilerin Everton'da tutunamayan Klaassen için çok ciddi olduğunu ve dört koldan saldırdığını duyurdu. NOS'un haberinde, "F.Bahçe için Klaassen'e büyük baskı var. Bir yandan Janssen, diğer yandan van Hooijdonk ve Kuyt... Ya Everton'ın tribünlerinde taraftarlarla beraber maçları izleyecek ya da Fenerbahçe'ye gidip Janssen'le şampiyonluk yarışı verecek. Karar artık kendisinde" yorumu yapıldı. Söz konusu haberde, görüşmelerin hangi aşamada olduğuna yönelik bir bilgi verilmedi. İngiliz basını, Everton'un 2.2 milyon euro'ya 24 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığını yazmıştı.
 
Ajax'ta 55 gol 38 asist

Everton'un 27 milyon euro ödeyerek sezon başında Ajax'tan transfer ettiği Klaassen, bu sezon sadece 4 lig maçında (3'ü ilk 11) oynarken, skora katkı veremedi. On numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcu, 8 de (6'sı ilk 11) Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı, gol ya da asist üretemedi. Ajax'ta 180 maçta 55 gol-38 asistlik bir performans sergileyen Klaassen, Hollanda Milli Takımında 16 maçta 4 gol attı. (Sabah)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aykut Kocaman'ın dalya heyecanıAykut Kocaman'ın dalya heyecanıFenerbahçe, teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki 100. galibiyetini yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor karşısında arayacak.
Süper Lig maçında skandal hata!Süper Lig maçında skandal hata!Konyaspor-Karabükspor maçında yardımcı hakem, 2.5 metre gerideki futbolcu için ofsayt bayrağı kaldırarak Konya'nın golünü iptal etti.
Yönetim önerdi Tudor veto etti!Yönetim önerdi Tudor veto etti!Galatasaray'da sol bek arayışları devam ederken, önceki gün gündeme Crystal Palace forması giyen Pape Souare geldi.
Umut Bulut ikinci baharını yaşıyorUmut Bulut ikinci baharını yaşıyorSahada basmadık yer bırakmayarak arkadaşlarını ateşleyen ve takımının aldığı puanlara katkıda bulunan Kayserispor kaptanı Umut Bulut ikinci baharını yaşıyor.
Terim - Bosna görüşmesinde flaş detay!Terim - Bosna görüşmesinde flaş detay!İstanbul'a gelerek Fatih Terim'e teklif yapan Bosnalı heyetinin tüm seyehat masraflarının Fatih Terim tarafından karşılandığı ortaya çıktı.
Mesut Özil için son teklif!Mesut Özil için son teklif!Arsenal, adı Barcelona ve Manchester United'la anılan Türk asıllı Alman yıldızı elinde tutmak için son kez şansını deneyecek.
  • Burak Yılmaz rekora koşuyor...12 Aralık 2017 Salı 11:32
  • Hollanda TV'si duyurdu! 'Ya F.Bahçe'ye gidecek...'12 Aralık 2017 Salı 11:27
  • F.Bahçe'de kriz büyüyor! Kocaman-Valbuena...12 Aralık 2017 Salı 11:21
  • Arda için Süper Lig ve transfer açıklaması!12 Aralık 2017 Salı 11:17
  • G.Saray neden cevap vermedi? Ortaya çıktı...12 Aralık 2017 Salı 11:17
  • Pereira'nın yeni adresi resmen açıklandı!12 Aralık 2017 Salı 11:16
  • Mesut Özil'den şaşırtan İsmail YK kararı12 Aralık 2017 Salı 11:15
  • Şehit çocuğunun Fenerbahçe hayali12 Aralık 2017 Salı 11:09
  • Kim Jong-Un tuttuğu takımı açıkladı!12 Aralık 2017 Salı 09:58
  • Rüştü Reçber'in Fatih Terim itirazı reddedildi11 Aralık 2017 Pazartesi 20:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri