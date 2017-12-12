12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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FETÖ'nün gönderdiği kağıtları böyle yırttı!

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FETÖ'nün gönderdiği kağıtları böyle yırttı!
TBMM Genel Kurulunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışı para transferi" iddialarına ilişkin belgeler tartışmalara neden oldu.
FETÖ'nün gönderdiği kağıtları böyle yırttı! FETÖ'nün gönderdiği kağıtları böyle yırttı! FETÖ'nün gönderdiği kağıtları böyle yırttı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisine verdiği para transferine ilişkin olduğu iddia edilen belgeleri kürsüde yırtarak, "TBMM, FETÖ'nün gönderdiği bu evrakları savunmamalı" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu söz alarak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği "yurt dışı para transferine" ilişkin olduğu savunulan belgelerle kürsüye çıktı.

Belgesiz hiçbir iddiayı gündeme getirmediklerini ifade eden Erdoğdu, "Bize dediniz ki 'Cumhurbaşkanının yakınlarının vergi cennetinde şirketleri yok.' Bu ne Sayın Başbakan?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sataşmadan dolayı söz aldı.

Kılıçdaroğlu'nun, "Burada usulen milletvekilliği yapıyorsunuz." dediğine dikkati çeken Elitaş, "Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan bir hakarettir. Milletvekili arkadaşlarımız, 550 milletvekilinin hukuku için itirazlarını dile getirdi." diye konuştu.

 

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere CHP'li milletvekillerinin açıklama yaptığını vurgulayan Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu sizi taşeron yapmış, siz de taşeronun taşeronusunuz. O sizin iddia ettiğiniz belgeler, internette 2011 yılında FETÖ'cüler tarafından gündeme getirilmiş. 2017 yılı Mayıs ayında yine Fuat Avni tarafından güncenlenmiş. Size o belgeler ABD'den getirildi. O metin kargoyla ABD'den gönderildi." ifadelerini kullandı.

Elitaş'ın bu sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da evrakları kürsüdeki Elitaş'a verdi. Elitaş da evrakları yırtarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, göğsünü siper etmiş millet gibi durmalı, FETÖ'nün gönderdiği bu evrakları savunmamalı." dedi.

Elitaş'ın yırttığı ve kürsüde kalan evrakları Genel Kurulda görevli kavas topladı.

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