12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Trump gözünü o gezegene dikti

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Trump gözünü o gezegene dikti
ABD lideri, Ay'a yeniden astronot göndermesi için NASA'ya talimat verdi. Trump uzun vadeli hedeflerinin Mars'a astronot indirmek olduğunu söyledi.
Trump gözünü o gezegene dikti Trump gözünü o gezegene dikti Trump gözünü o gezegene dikti

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya'nın uydusu Ay’a yeniden astronot göndereceklerini açıkladı. Konuyla ilgili Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) verdiği talimatın imza töreninde konuşan Başkan Trump, uzay araştırmalarında dünya lideri olduklarını ve yeni uzay programının Amerikalıları Mars’a götüreceğini aktardı.

İmza töreninde geçmişte Ay'a giden eski astronotlardan Buzz Aldrin ve Jack Schmitt ile faal kadın astronot Peggy Whitson da hazır bulundu. Whitson 665 günle uzayda en uzun kalan kadın astronot unvanını almıştı. Ay'a en son ayak basan astronot 1972 yılında Eugene Cernan olmuştu.

Çin de Ay'a çıkıyor

Trump, uzay araştırmalarının çeşitli alanlardaki çalışmalar açısından önem taşıdığını belirtti ve ayrıntılarını açıklamamakla birlikte buna örnek olarak askeri alandaki faaliyetleri gösterdi.

Çin Haziran ayında, Ay’a insan göndermek için ön hazırlıklara başladığını duyurmuştu. Çin 2003 yılında ABD ve Rusya’dan sonra kendi imkânlarıyla uzaya insan gönderen üçüncü ülke olmuştu.

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