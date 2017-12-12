Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulanacak

ABD’ye yapılan 11 Eylül terör saldırısı sonrası havalimanlarında alınan güvenlik önlemlerinde sürekli artış yaşanırken dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de havalimanı güvenlik teknolojilerinde yeni sistemler birbiri ardına geliyor.

Son olarak Türkiye’de ilk kez bir havalimanında çevre güvenliği radar tabanlı yapılacak. Antalya Havaliman’ına Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi ve Tesisi kurulacak. Konuyla ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, “Önemli bir projemiz daha var. 16 milyon TL sözleşme imzayalayacağımız Antalya Havalimanı’nın tüm çevre güvenliğini radarla yapacağız. Bunun için de start vedik. Antalya’da 4 tane radar yer alacak ve gece görüşü de olan sensörlü kameralar olacak. Yeraltından da fiber optiklerle kumanda merkezine görüntüler anında eş zamanlı aktarılacak. Çok komplike ve iyi bir sistem. Kuş uçsa haberimiz olacak. Çok önemli bir projeydi” dedi.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak,radar tabanlı çevre güvenlik sistemlerinin pilot bölge olarak başta Ankara Esenboğa Havalimanı’na yapılacağını ancak kamulaştırma sınırlarının netleşmemesi nedeniyle sistemin Antalya’ya kaydırıldığını söyledi. Ocak,”Esenboğa’ya üçüncü pisti bitirdikten sonra aynısını orada da uygulayacağız. Büyük havalimanlarımızda artık çevre güvenliğini radarlarla sensörlü kameralarla yapacağız” diye konuştu.

HÜRRİYET