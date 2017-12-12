Rekor geldi bir bir değiştirmeye başladılar

Türkiye ekonomisini zayıf göstermeye çalışanlara karşı tokat gibi cevap dün açıklanan büyüme rakamlarıyla geldi ve Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 11,1 büyüdü.

3. çeyrekte yakalanan beklentilerden ciddi şekilde yüksek büyüme ivmesinin yıl sonuna kadar devam edeceğinin görüldüğünü belirten JP Morgan, yılın tamamı için büyüme tahminini yüzde 5,3'den 6,4'e yükseltti.



Hükümetin büyümeyi teşvik eden tedbirlerinin sona ermesine ve hükümetin 2019 seçimlerine doğru elinde harcamaları artırma imkanı kalması için 2018'de harcamaları artırmaktan çekineceği beklentilerine işaret eden JP Morgan, 2018 yılında GSYH büyüme oranının yüzde 3,1'e gerileyeceği tahminini koruduğunu vurguladı.



Beklentilerden güçlü büyüme performansı ve bu büyümenin esas olarak güçlü iç talepten kaynaklanmasının enflasyondaki yukarı yönlü sürprizi açıklayan faktörler olduğunu ifade eden JP Morgan, bu durumun TCMB'nin para politikasını sıkılaştıracağı beklentisini desteklediğini belirtti.



Güçlü büyüme performansının siyasetçileri mutlu edeceğini ve onları TCMB'ye baskı yapmaktan uzak tutacağını da öngören JP Morgan, bu nedenle TCMB PPK'nın Perşembe günü GLP faizoranında 100 baz puan artırım yapacağı yönünde ortaya koyduğu beklentiden daha emin hale geldiğini ifade etti.

GOLDMAN SACHS DA YÜKSELTTİ

Golman Sachs, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşen 3. çeyrek GSYH büyüme oranı sonrasında 2017'nin tamamı için büyüme tahminini mekanik olarak yüzde 7,0'a revisze ettiklerini, 4. çeyrekte GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 büyüme göstereceğini öngördüklerini bildirdi.