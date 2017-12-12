12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Terim - Bosna görüşmesinde flaş detay!

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Terim - Bosna görüşmesinde flaş detay!
İstanbul'a gelerek Fatih Terim'e teklif yapan Bosnalı heyetinin tüm seyehat masraflarının Fatih Terim tarafından karşılandığı ortaya çıktı.
Terim - Bosna görüşmesinde flaş detay! Terim - Bosna görüşmesinde flaş detay! Terim - Bosna görüşmesinde flaş detay!

Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun iki ismiyle birlikte İstanbul'a gelerek Fatih Terim'e Bosna Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini teklif eden heyette yer alan Tarık Hodziç İstanbul seyahatiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Milli takımda görev yapan son teknik direktörleri Mehmed Bazdareviç'e aylık 15 bin euro maaş ödeyen Bosna Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e teklif yapması Bosna medyasında "hiç gerçekçi bir görüşme değil, federasyonun yaptığı masrafa yazık" yorumlarına neden olmasının ardından Tarık Hodziç, İstanbul seyahati ile ilgili ceplerinden hiç para çıkmadığını açıklayarak tüm masraflarının Fatih Terim tarafından karşılandığını açıkladı.

Klix.ba sitesinde yer alan haberde Terim'in yakın dostu olan ve bu zirvede federasyona aracılık eden Tarık Hodziç, İstanbul seyahatiyle ilgili yapılan eleştirilerin ardından "Basında çıktığı gibi biz herhangi bir masraf yapmadık. Çünkü özel aracımız dahil, konaklama, seyahat, şoför tüm masraflarımız Fatih Terim tarafından karşılandı" diyerek İstanbul'da Terim'in misafiri olduklarını söyledi.

Beraberinde Zvjezdan Misimoviç ve Sead Kajtaz ile birlikte İstanbul'a gelen ve Terim ile yaklaşık 3.5 saatlik bir zirve gerçekleştiren Bosna Hersek heyetinde yer alan Hodziç bu görüşmede hiç para konuşulmadığının altını çizerek, "Fatih Terim benim çok yakın arkadaşım. Bu görüşmede tercüme konusunda ben yardımcı oldum paradan hiç bahsetmedik. Fatih hoca çok büyük bir hoca öyle ki milli takımımız için alacağı parayı bir sponsordan çıkartabilecek bir isim. Bence Fatih hoca bize mali bir yük olmaz çok firma sponsor olmak ister diye düşünüyorum" dedi.

SPORX

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