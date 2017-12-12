12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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CHP'den yeni hamle

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CHP'den yeni hamle
CHP, Kılıçdaroğlu ve ailesinin mal varlıkları hakkında Meclis Araştırması için önerge verdi. CHP'nin önergesine ilişkin AK Parti'den ilk yorum geldi.
CHP'den yeni hamle CHP'den yeni hamle CHP'den yeni hamle

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun eşi, oğlu, kızları, damadı ve dünürleri dahil olmak üzere tüm aile fertlerinin mal varlıkları hakkında Meclis Araştırması için önerge verildi. CHP'nin önergesine ilişkin AK Partili Mustafa Şentop, "Bu tür numaraları çok gördük, siyasi manevradır" dedi

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün dile getirdiği çağrı üzerine Kılıçdaroğlu, eşi ve yakınları hakkında malvarlığı ile ilgili Meclis Araştırması için önerge verdi. CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile milletvekili arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 

 

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

CHP'nin önergesine ilişkin AK Parti'den ilk tepki Mustafa Şentop'tan geldi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop, "Bu tür numaraları çok gördük, siyasi manevradır" açıklamasında bulundu.

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