12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Çavuşoğlu: Tehditler geliyor, ansızın girebiliriz!

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Afrin'den Türkiye'ye yönelik tehditler ve saldırılar geliyor. Biz buraya istediğimiz zaman müdahale ederiz, ansızın da girebiliriz'' dedi.
Çavuşoğlu: Tehditler geliyor, ansızın girebiliriz!
Çavuşoğlu: Tehditler geliyor, ansızın girebiliriz! Çavuşoğlu: Tehditler geliyor, ansızın girebiliriz! Çavuşoğlu: Tehditler geliyor, ansızın girebiliriz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında Afrin'e olası operasyonu değerlendirerek "Bizim Afrin'e girmemiz için orada birisinin olması ya da olmaması gerekmez. Önemli kriter bize tehdit mi değil mi? Afrin'den Türkiye'ye yönelik tehditler ve saldırılar geliyor. Biz buraya istediğimiz zaman teknik planlamalar ne zaman yapılırsa müdahale ederiz ansızın da girebiliriz. Bize tehdit olursa hedefimiz rejim de olur. Şu anda böyle bir tehdit söz konusu değil. Şu andaki tehdit terör örgütünden geliyor PYD/YPG'den geliyor. Böyle bir operasyon yapıldığı zaman önceden bilgilendirme yapılır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

RUSYA'NIN ASKERLERİNİ SURİYE'DEN ÇEKMESİ

Daha önce de Rusya Suriye'den asker çekmişti bir kısmını çekmişti daha sonra tekrar asker getirdi. Suriye ve Irak'ta DAEŞ ile mücadelede önemli mesafeler katedildi. Rejim İran ve Rusya başka konulara da odaklanıyorlar. Burada Rusya'nın da Amerikan'ın da üsleri var. Gözlemciler var ne kadar asker çekecek bakacağız. İdlib'de biz varız. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin başbaşa görüşmeler yaptı. Siyasi süreç bundan sonra atılacak adımlar Astana süreci. İkili ilişkileri başta Türk Akımı S-400 gibi ticaretle ilgili konuları da değerlendirme fırsatı bulduk.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

Birleşik Arap Emirlikleri'nden dışişleri bakanı katılıyor. Henüz Suudi Arabistan'da kimin katılacağı belirtilmedi bugün belli olur. Katılım olup olmayacağını bilmediğimiz bir kaç ülke var. Mısır dışişleri bakanı düzeyinde katılıyor. Suudi Arabistan'dan net bir bilgi yok. Ama bugün belli olur katılıp katılınmayacağı. Neden böyle bir şey yaptı? Konuştuğumuz Amerikalılar bile cevap veremiyorlar. Süper güç böyle adaletsizlik yapmakla olmaz. Bu politikalarla sizi kimse takmaz şimdi takmadığı gibi. Yarınki zirvede güçlü mesaj vereceğiz. Arap dünyasından tepkiler geldi bazı ülkelerden az geldi. Görülüyor ki bazı ülkeler bu kararı alan ülkeden fazla çekiniyor. İslam dünyasından bazı ülkeler görüyoruz ki bir korku içinde. Korkunun ecele faydası var mı? Kimden korkuyorsunuz neden korkuyorsunuz?''

Yaptırım kararı çıkar mı?

Yaptırıma karşıyız. Filistin'in tanınması için çağrıda bulunacak. ABD'nin aldığı bu karar güçlü bir şekilde reddedilecek yok sayılacak. ABD gibi bir ülkenin bu duruma düşmemesi gerekiyordu. ABD'ye hangi yaptırımı uygulayacaksınız? ABD'nin bu yanlıştan geri dönmesini bekleyeceğiz. Bu karar yok hükmünde sayılacak. Biz Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu tanıyoruz. 1967 öncesi sınırlar. Bu elbette yarınki metinde de olacak.

Biz ilişkileri normalleştirirken İsrail bize 'Bundan sonraki süreçte İsrail'i eleştirecek misiniz?' diye soru sordu. Eğer İsrail Filistinlilere saldırırsa topraklarını işgal ederse Filistin topraklarını çalarsa biz eleştiririz dedik. Bizim eleştirimizin düzeyi İsrail'in saldırganlığının düzeyi ile orantılı olur dedik. Amerika'nın aldığı kararın İsrail'e de bir faydası yok. Bölgede gerginliğe yol açmıştır adeta kışkırtıcı bir adım olmuştur. Biz bunu kabul edemeyiz. Şu andaki İsrail yönetimi bunun üzerine atlıyor. Şu anda İsrail yönetimi Filistinlilere zulmediyor.

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