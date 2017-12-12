Avusturya'nın Baumgarten kasabasındaki bir gaz istasyonunda patlama olduğu. Avusturya merkezli Krone gazetesi, olayla 60 kişinin yaralandığını duyurdu.
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12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Avusturya'da patlama: 60 yaralı!
Avusturya'nın Baumgarten kasabasındaki bir gaz istasyonunda patlama olduğu. Avusturya merkezli Krone gazetesi, olayla 60 kişinin yaralandığını duyurdu.
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