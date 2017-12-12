12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Kayak merkezinde arbede! Olayda 5 kişi yaralandı

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Kayak merkezinde arbede! Olayda 5 kişi yaralandı
Erzurum’a gelen ve daha önceden de aralarında husumet bulunan sporcuların yakınları ve antrenörlerden oluşan iki grup arasında seçmeler sırasında itirazlar üzerine tartışma çıktı.
Kayak merkezinde arbede! Olayda 5 kişi yaralandı Kayak merkezinde arbede! Olayda 5 kişi yaralandı Kayak merkezinde arbede! Olayda 5 kişi yaralandı

Olay bugün saat 10.15 sıralarında kayak merkezi pistinde meydana geldi.

Erzurum’da Türkiye Kayak Federasyonu tarafından gerçekleştirilen olimpiyatlar için Milli Takım Kayak Seçmelerinde iki gurup arasında başlayan tartışma batonların kullanıldığı arbedeye dönüştü. 5 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken yaklaşık 20’e yakın kişi birbirine girdi. Yaşanan arbedede 5 kişi aldıkları baton darbesiyle çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerinde bulunan resmi polis ekibinin takviye çağırması üzerine çok sayda çevik kuvvet polisi kayak merkezine sevk edildi.

Polislerin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılarak ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. 

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