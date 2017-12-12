Filistinlilere hedef gözetmeden ateş açtı!

En az 40 kişi yaralandı

Batı Şeria'nın Ramallah' kentindeki Beit El Kontrol Noktası yakınlarında toplanan bir grup Filistinli, Trump'ın Kudüs kararını protesto etti. Kudüs kararına tepki gösteren ve lastikleri ateşe veren Filistinliler, İsrailli askerlere taşlarla direndi. Askerler de çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gazze'nin Hanun şehri ile Batı Şeria'nın Bire şehri girişinde yeniden çıkan çatışmalarda ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kameraman ve bir Filistinli genç plastik mermiyle yaralandı.

Diğer taraftan yine Batı Şeria'da El Halil şehrinin kuzey tarafında bulunan Arup kampı girişinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar çıktı. İsrail askerleri göstericilere karşı gaz bombası ve ses bombasının yanında plastik mermi kullandı. Tulkarim'in batısında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada birkaç kişi atılan plastik mermilerle yaralandı. İsrail askerleri Huduri Üniversitesi'nin içine gaz bombası ve ses bombası attı. Dün Filistin genelindeki çatışmalarda en az 40 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu dün akşam da Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ve tankla saldırı düzenledi.



FİLİSTİNLİ GENCE TOPLU DAYAK

İsrail askerlerinin, Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden bir genci gözaltına alırken aralarına alıp birlikte dövdükleri anı gösteren bir video yayımlandı. Batı Şeria'nın El Halil kentinde cuma günü yapılan protesto gösterilerinde İsrail askerleri gözaltına alacakları bir Filistinli genci sırayla yüzünü yumruklayıp tokatladı. Bir başka videoda ise yine İsrail askerleri Batı Şeria'da bir pazar yerinde Filistinli bir genci gözaltına alırken önce yere yatırıp hareketsiz hale gelinceye kadar yumrukluyor, ardından bileklerine kelepçe takıyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmek için Brüksel'e giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, beklediği destek ve muameleyi göremeyince, görüşmesini iptal ederek geri döndü.

SABAH