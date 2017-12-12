Bakan açıkladı! Sayıları 57 bini buldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de 57 bin 39 yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binalı Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde özelleştirme kapsamında yabancıların mülk alması uygulaması kapsamında yabancı ülkelerin kendi KİT'leri kanalıyla ülkemizde aldıkları taşınmaz ve yaptıkları yatırım sayısını sordu. Ömer Fethi Gürer ayrıca 2017 yılı itibariyle ülkemizdeki yabancı şirket ve yabancı ortaklı şirket sayısının açıklanmasını istedi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yanıt verdi. Bakan Zeybekçi, özelleştirme uygulamaları kapsamında yabancı şahıs veya yabancısermaye ortaklığı bulunan firmalara satışı yapılan herhangi bir taşınmazın bulunmadığını bildirdi.



Bakan Zeybekci, 2017 yılı itibariyle ülkemizde 57 bin 39 adet uluslararası (yabancı) sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.