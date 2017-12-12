Bakan açıkladı! Sayıları 57 bini buldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de 57 bin 39 yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binalı Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde özelleştirme kapsamında yabancıların mülk alması uygulaması kapsamında yabancı ülkelerin kendi KİT'leri kanalıyla ülkemizde aldıkları taşınmaz ve yaptıkları yatırım sayısını sordu. Ömer Fethi Gürer ayrıca 2017 yılı itibariyle ülkemizdeki yabancı şirket ve yabancı ortaklı şirket sayısının açıklanmasını istedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yanıt verdi. Bakan Zeybekçi, özelleştirme uygulamaları kapsamında yabancı şahıs veya yabancısermaye ortaklığı bulunan firmalara satışı yapılan herhangi bir taşınmazın bulunmadığını bildirdi.
Bakan Zeybekci, 2017 yılı itibariyle ülkemizde 57 bin 39 adet uluslararası (yabancı) sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.
- Türkiye ile Rusya'dan stratejik ortaklıkAykut Kocaman'ın dalya heyecanıBrent petrolün varili 65 doları aştıBakan açıkladı! Sayıları 57 bini bulduFilistinlilere hedef gözetmeden ateş açtı!Avusturya'da patlama: 60 yaralı!"Kudüs’ün yeni Selahaddin’i Erdoğan"Whatsapp'a 4 yeni özellik daha geliyor!CHP'den yeni hamleSüper Lig maçında skandal hata!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:40 Güneş 08:12 Öğle 13:05 İkindi 15:22 Akşam 17:44 Yatsı 19:10
- 15°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- -9°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 3°C Ankara
- 14°C Antalya
- 3°C Artvin
- 10°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 108.724 -0.40
- Altın: 153,305 0.01
- Dolar: 3,8324 0.40
- Euro: 4,5176 0.27
Bakan açıkladı! Sayıları 57 bini buldu
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de 57 bin 39 yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- O cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktı
- İsveç, Türk kadını konuşuyor! Yılın kahramanı oldu
- Ünlü yönetmeni öldüren figüran çıktı!
- Toptancı halindeki düello kanlı bitti
- Görünce gözyaşlarını tutamadı!
- Şiddet mağduru kocanın dramı
- Tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü
- Diriliş Ertuğrul hakkında şok iddia!
- 7 yaşındaki oğlu ölümüne sebep oldu
- İmam-Hatip öğrencilerinden Kudüs kareografisi
- Ünlü yönetmen beyzbol sopasıyla öldürüldü
- Biri zayıflıktan diğeri aşırı kilodan ölü bulundu
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.