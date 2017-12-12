12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Aykut Kocaman'ın dalya heyecanı

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Aykut Kocaman'ın dalya heyecanı
Fenerbahçe, teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki 100. galibiyetini yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor karşısında arayacak.
Aykut Kocaman'ın dalya heyecanı Aykut Kocaman'ın dalya heyecanı Aykut Kocaman'ın dalya heyecanı

Kocaman, 4 yıl sonra tekrar teknik direktörlüğüne geldiği sarı-lacivertli takımda, resmi maçlarda bugüne dek 99 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertlilerle 2010-2013 yılları arasında 151 resmi maçta 89 galibiyet elde eden Kocaman, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'yle bu sezon ise 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda da 10 kez takımını sahadan mutlu ayıran Kocaman, 171 maçta 99 galibiyete ulaşmış oldu.

Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 99 galibiyetin 76'sını Süper Lig'de, 10'unu Avrupa kupalarında, 13'ünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti.

Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe'nin başında "dalya" demek isteyen Kocaman, sarı-lacivertlilerle 38 beraberlik, 34 yenilgi yaşadı.

Galibiyet oranı yüzde 58

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde yüzde 58'lik bir galibiyet oranı yakaladı.

Sarı-lacivertli takımla bir lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşayan Kocaman, sahaya çıktığı maçların yüzde 58'sinde takımına galibiyet sevinci yaşattı.

Maçlar

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Spor Toto Süper Lig 123 76 25 22 241 130
Avrupa kupaları 26 10 9 7 32 28
Türkiye Kupası 21 13 4 4 48 20
TFF Süper Kupa 1 - - 1 2 3

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