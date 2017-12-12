Diriliş Ertuğrul'da flaş gelişme! Açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde dizide kullanılan kostümlerin bulunduğu konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın sabaha karşı 04.30 sıralarında Diriliş Ertuğrul dizisinin Riva'da bulunan çekim platosunda meydana geldi.
Yangında kostümler kül olurken, şirket çalışanları anında olaya müdahale edip itfaiye ekiplerine haberverdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Beykoz İtfaiye Şefliği platoya gelerek yangına müdahale ederken, olayda yalnızca maddi hasar meydana geldiği bildirildi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, dizinin çekimlerine bir süre ara verildi.
İZLEYENLERİ ÜZECEK AÇIKLAMA GELDİ
İşte dizi hakkında sosyal medyadan yapılan resmi açıklama;
''Önceki hafta plotomuzda meydana gelen yangının, çekim koşullarımızı zorlaştırması nedeniyle bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek durumunda kaldı. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.''
Diriliş 'Ertuğrul' heyecan ve aksiyon dolu 99. bölümüyle 20 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek.