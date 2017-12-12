12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Polisi gören PKK'lı terörist boğazını kesti!

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Polisi gören PKK'lı terörist boğazını kesti!
Polisin eve baskın yaptığını fark eden Sinan D. boğazını keserek intihara kalkıştı.
Polisi gören PKK'lı terörist boğazını kesti! Polisi gören PKK'lı terörist boğazını kesti! Polisi gören PKK'lı terörist boğazını kesti!

PKK'nın Türkiye genelinde büyük illerde eş zamanlı eylem için teröristler göndereceği istihbaratı üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince çalışma başlatıldı. PKK'lı Sinan D.'nin eylem yapmak üzere İzmir'e geldiği belirlendi. Takibe alınan teröristin Buca'da bir kadınla görüştüğü ve bu kadının evinde bir süre kaldıktan sonra adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

POLİSİ FARK EDİNCE BOĞAZINI KESTİ

İzmir'de düzenleyeceği eylem için keşif çalışması yaptığı da belirlenen Sinan D.'nin yakalanması için 28 Kasım'da Buca'da saklandığı eve özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Polisin eve baskın yaptığını fark eden Sinan D. boğazını keserek intihara kalkıştı. Polislerin müdahalesiyle engellenen terörist tedavisinin ardından Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülerek sorguya alındı. Teröristle birlikte yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyle 2'si Tapu Müdürlüğü'nde memur, biri üniversite öğrencisi olmak üzere 5 kişi daha gözaltına alındı.


Zanlıların sorgusunda teröristi Diyarbakır'dan İzmir'e gönderen bir kişi de Diyarbakır'da yakalandı. İzmir'de gözaltına alınan şüpheliler dün (pazartesi) emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Sinan D.'nin aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HABERTÜRK

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