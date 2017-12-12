12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 108.667 -0.45
  • Altın: 152,986 -0.19
  • Dolar: 3,8263 0.24
  • Euro: 4,5051 0.00

Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması

»
Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, marketlerdeki ucuz et satışında piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğununu söyledi.
Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Fiyatları 50 kuruşlarla yükseltiriz alçaltırız, girdinin durumuna göre. Girdiler ucuzlarsa ucuzlar. Girdide artış olursa 29,5 lira, 30 lira olur." dedi.

Fakıbaba, marketlerdeki ucuz et satışına yönelik soruları yanıtladı.

Bu konuda önemli olanın sürdürülebilirlik olduğunu dile getiren Fakıbaba, piyasayı takip ettiklerini, maliyetleri hesapladıklarını aktardı. Fakıbaba, fiyatları arttırabilecekleri gibi azaltabileceklerini de bildirerek, "Bakıyoruz, belki de 14,5 lira değil de 15 lira, 15,5 lira değil de 16 lira yapabiliriz. 50 kuruşlarla yükseltiriz alçaltırız, girdinin durumuna göre. Girdiler ucuzlarsa ucuzlar. Ama girdide artış olursa 29,5 lira, 30 lira olur. Artık piyasa belli. Bu fiyatlar güzel." diye konuştu.

Et fiyatlarının daha aşağı düşüp düşmeyeceğine yönelik soruya ise Fakıbaba, "Fiyatlar aşağı düştüğünde, girdiler azaldığında niye 13,5 lira olmasın. Ama burada girdileri hesap etmek zorundayız. Üreticilere bakmak lazım, üreticiler ne diyor. Kontrol yapmamız lazım. "karşılığını verdi.

Fakıbaba, "işlerin çok iyi gitmesi, otun artması, yağışların çok iyi olması, meraların bollaşması halinde fiyatların neden 13,5 lira, 14 lira olmayacağını" sordu.

Fakıbaba, piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğunu, satıcıların gittikçe daha güven duyduğunu, piyasayı görebildiğini anlattı.

"Piyasayı regüle etmek bizim görevimiz"

Zamanla et satışı yapan market sayısının artıp artmayacağına yönelik soru üzerine Fakıbaba, amaçlarının et satmak değil, piyasayı regüle etmek olduğuna dikkati çekti. Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki de tamamen çekiliriz, bize belki de ihtiyaç kalmayacak. İhtiyaç olduğunda gireceğiz. Benim istediğim de bu. Biz hiç marketlere karışmadan, et fiyatlarını bu şekilde regüle ettiğimiz taktirde çekilebiliriz de. Şart değil. Bakanlık olarak gönüllü et satalım havamız yok. Ama piyasayı regüle etmek bizim görevimiz. Sadece bu olay regülasyonla ilgili bir olaydır.

14,5 lira 15 lira, 15,5 lira 16 lira olabilir. Alıcıyı da çok zor durumda bırakmadan ama üreticiyi de düşünerek, 25 kuruş, 50 kuruş çekerek veya artırarak artık o duruma bağlı olarak... Önemli olan bir şeyi yaparken diğer tarafı yıkmamaktır. İlk geldiğim andan itibaren hep üretici, üretici diyorum. Tüketici, burada çok önemli. Üretici üretmezse, tüketici ne yapabilir. Bu bağlamda piyasayı takip ediyoruz. "

Ekmek fiyatları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 2018 yılının, buzağı ölümlerinin düştüğü, hastalıkların azaldığı, yeni projelerin ortaya çıktığı, TİGEM'in çok daha faal hale geldiği bir yıl olacağını söyledi.

Çiftçi için de güzel bir yıl olmasını temenni eden Fakıbaba, amaçlarının da bu olduğunu vurguladı.

Ekmeğin gramajının düşmesine yönelik uygulamanın 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğinin anımsatılması üzerine Fakıbaba, ekmeğin çöpe gittiğini, ekmekte müthiş israf olduğunu aktardı.

Fakıbaba, ekmek fiyatlarının artıp artmayacağına yönelik soruyu yanıtlarken, fiyatların genelde illerde ayarlandığına işaret etti. Fakıbaba, "Tek amacımız var; israfı önlemek. Bu bağlamda fiyatlar da ona göre ayarlanır. " dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başkan açıkladı! Başkentlilere indirim müjdesiBaşkan açıkladı! Başkentlilere indirim müjdesiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, soysal medya hesabı Twitter’danAnkara Büyükşehir Meclisinde Ankara'daki su fiyat tarifelerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Türkiye'nin güneş gücü artıyor!Türkiye'nin güneş gücü artıyor!Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek isteyen girişimcilerin teşviklerle de desteklenen güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları her geçen gün artıyor.
Dev kurumdan flaş karar! Hazırlıklar başladıDev kurumdan flaş karar! Hazırlıklar başladıMemorial Sağlık Grubu, gelecek yılın şubat ayında 30 milyon TL nominal değerli paylarını halka arz edecek.
Fakıbaba'dan ucuz et açıklamasıFakıbaba'dan ucuz et açıklamasıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, marketlerdeki ucuz et satışında piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğununu söyledi.
Başbakan 'kapatılacak' demişti! Destek geldiBaşbakan 'kapatılacak' demişti! Destek geldiBaşbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde açıkladığı Şeker Kurumu'nun kapatılacağı yönündeki habere destek geldi.
Brent petrolün varili 65 doları aştıBrent petrolün varili 65 doları aştıBrent petrolün varil fiyatı, dün İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki Forties Petrol Boru Hattı'nın kapatılmasının ardından yaklaşık 2 dolar artarak 65,53 dolara yükseldi.
  • Bakan açıkladı! Sayıları 57 bini buldu12 Aralık 2017 Salı 12:03
  • Rekor geldi bir bir değiştirmeye başladılar12 Aralık 2017 Salı 11:46
  • Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulanacak12 Aralık 2017 Salı 11:41
  • İslami Bitcoin geliyor! Kredi kartları kalkacak12 Aralık 2017 Salı 11:40
  • ABD'den kritik uyarı! Başı bitcoin çekiyor12 Aralık 2017 Salı 10:45
  • Araç muayene ücretleri ARTTI12 Aralık 2017 Salı 09:44
  • Dünyada silah satışı patladı12 Aralık 2017 Salı 09:41
  • BDDK'dan taşıt kredileri için yeni karar12 Aralık 2017 Salı 09:26
  • 3. Havalimanı’na çok özel koruma12 Aralık 2017 Salı 08:42
  • 80 milyona müjde! 2018'de herkese zam var12 Aralık 2017 Salı 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri