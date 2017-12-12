12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Kayserispor'dan MHK'ye sitem!

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Kayserispor'dan MHK'ye sitem!
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'de kendi sahalarında berabere kaldıkları son 3 maçta hakem hataları yüzünden 6 puan kaybettiklerini söyledi.
Kayserispor'dan MHK'ye sitem! Kayserispor'dan MHK'ye sitem! Kayserispor'dan MHK'ye sitem!

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm maçlara galibiyet hedefiyle çıktıklarını ve bazı maçlarda başarılı olduklarını ancak kimi maçlarda önlerine çıkan engeller nedeniyle başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Kayserispor'un eski Kayserispor olmadığını bu nedenle hakemlerin eski alışkanlıklarından uzaklaşması gerektiğini ifade eden Bedir, "Futbolu yöneten Merkez Hakem Kurulunun veya hakemlerin, Kayseri'ye özel bir kötü niyet içerisinde olduklarını düşünmüyorum ama sahamızda oynadığımız son üç maçta 6 puanımız kayboldu. Trabzonspor maçında verilmeyen penaltı, Medipol Başakşehir maçında Adebayor'un eliyle attığı gol ve en son maçta (Beşiktaş) da penaltı olayı." dedi.

Bedir, Kayserispor'un son 3-4 sezondur ligde kalma mücadelesi verdiğini, bu nedenle dikkate alınmadığını ancak zaman içerisinde bunu değiştireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ortada olan pozisyonlarda hakemlerimiz hemen kafalarında kendilerince daha meşhur, kendilerince adı duyulmuş takımları otomatik olarak tercih ediyor. Bu biraz da insani duygudur, reflekstir, çok fazla da eleştirmiyorum. Bize düşen şey sportmenliğimizle, duruşumuzla, taraftarımızla, şehrimizle, diğer kulüplerle ve ilgili kurullarla olan ilişkilerimizle kendimizi daha iyi tanıtabilmek, daha fazla öne çıkabilmek. Bu bir süreçtir. Kısa bir zaman içeresinde Kayserispor da es geçilmemesi gereken konuma gelecektir."

- Beşiktaş maçındaki penaltı kararı

Bedir, Süper Lig'de son olarak Beşiktaş ile sahalarında oynadıkları karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun hataları nedeniyle galibiyeti kaçırdıklarını, bu nedenle lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürme fırsatını kaçırdıklarını söyledi.

Avrupa'da başarılı bir dönem geçiren Beşiktaş ile yaptıkları karşılaşmada teknik direktörleri Marius Sumudica'nın gereken tedbirleri alarak takımı sahaya sürdüğünü vurgulayan Erol Bedir, "Öne de geçtik. Beşiktaş'a doğru düzgün pozisyon vermeden devam ediyorduk ki devrenin bitmesine yakın otoritelerin 10'da 8'ine yakınının 'penaltı değil, Beşiktaş aleyhine faul verilmesi gerekirdi.' dediği bir pozisyonda aleyhimize çalınan bir penaltıdan gol yedik ve 1-1 devreye girdik. Daha sonra oyuncumuz yaptığı bir hareketten dolayı ikinci sarı karttan dışarı atıldı. Neticesinde 6 dakika uzatmayla beraber 50 dakikaya yakın 10 kişi oynadık ama gerek hocamızın taktiksel anlayışı gerek oyuncularımızın fedakarlığı gerekse taraftarımızın desteğiyle hemen hemen hiç pozisyon vermeden maçı tamamladık. Hatta bir iki pozisyonda kontraatağımız da vardı. Yorgunluğumuz olmasaydı, biraz daha diri olsaydık, akıllı olabilseydik öne de geçebilirdik. Maç 1-1 bitti, puanlar paylaşıldı. Bu açıdan ne bize yaradı ne Beşiktaş'a yaradı. Galip gelmemiz durumunda liderle aramızdaki puan farkını 3'e düşürecektik. Şu anda yine 5 puan fark var, Beşiktaş'ın da öyle. İnşallah öbür maçta bunu telafi ederiz." diye konuştu.

Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmada seyirci rekoru da kırdıklarını aktaran Bedir, "32 binin üzerinde seyircinin geldiği bir maç oynadık. Yanılmıyorsam bu Kayserispor tarihinde bir rekor." ifadelerini kullandı.

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