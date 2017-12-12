12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Dev kurumdan flaş karar! Hazırlıklar başladı

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Dev kurumdan flaş karar! Hazırlıklar başladı
Memorial Sağlık Grubu, gelecek yılın şubat ayında 30 milyon TL nominal değerli paylarını halka arz edecek.
Dev kurumdan flaş karar! Hazırlıklar başladı Dev kurumdan flaş karar! Hazırlıklar başladı Dev kurumdan flaş karar! Hazırlıklar başladı

Memorial Sağlık Grubu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayına sunulan halka arzizahnamesi, grubun resmi internet sitesinden yayımlandı.

SPK tarafından incelenen ve henüz kesinleşmeyen izahnameye göre, Memorial Sağlık Grubu'nun çıkarılmış sermayesinin 60 milyon TL'den 90 milyon TL'ye çıkarılması dolayısıyla artırılacak 30 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen nominal payların halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 33,33 olacak.

Halka arz edilecek paylar için 2 iş günü boyunca talep toplanacak. Paylar TL cinsinden, "Fiyat Aralığı ile Talep Toplama" yöntemi ile satışa sunulacak.

Gelecek yılın şubat ayı içerisinde yapılması planlanan halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 90'ı Memorial'ın mevcut finansal borçlarını kapatmak için kullanılacak. Kalan kısmın ise genel şirket harcamaları için kullanılması planlanıyor.

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