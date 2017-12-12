12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Milli takım seçmesinde bıçaklı kavga! Yaralılar...

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Milli takım seçmesinde bıçaklı kavga! Yaralılar...
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde olay çıktı.
Milli takım seçmesinde bıçaklı kavga! Yaralılar... Milli takım seçmesinde bıçaklı kavga! Yaralılar... Milli takım seçmesinde bıçaklı kavga! Yaralılar...

Kavgada sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. 2 kişinin yaralandığı olaya müdahale eden polis, 5 sporcuyu gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Milli Takımseçmelerinde, yarış sırasında bir sporcunun kasıtlı olarak başka bir sporcuyu engellediği iddiası üzerine tartışma çıktı. Sporcuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. Tarafları, olay yerine gelen polis ve diğer sporcular güçlükle ayırdı. Kavgada bir sporcu ve antrenör yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 sporcuyu gözaltına aldı, soruşturma başlattı. Olay nedeniyle ara verilen seçmelerin devam edeceği öğrenildi.

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