12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Apple kullanıcıları dikkat! Artık indirimli olacak

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Apple kullanıcıları dikkat! Artık indirimli olacak
Geliştiriciler artık uygulamalarını bitirmeden mağazaya girecek, kullanıcılar ise indirimli fiyatlardan ön sipariş edebilecek.
Apple kullanıcıları dikkat! Artık indirimli olacak Apple kullanıcıları dikkat! Artık indirimli olacak Apple kullanıcıları dikkat! Artık indirimli olacak

Apple, uygulama mağazalarına basit ancak çok kullanışlı bir özellik ekledi. Kullanıcılar artık geliştirilme sürecindeki uygulamaları ön sipariş edebiliyor ve uygulama çıktığında otomatik olarak indirilip kuruluyor.

Geliştiriciler, uygulamalarını indirilmeye sunmadan 90 gün öncesine kadar Apple App Store’da listelemeye başlayabiliyor. Listelenen bu henüz geliştirilmekte olan uygulamalar, kullanıcılar tarafından ön sipariş edilebiliyor ve hazır olduğunda cihaza yükleniyor.

Yeni özellik Apple marka tüm güncel cihazlardan uygulama ön siparişini mümkün kılıyor.

Öte yandan geliştiriciler uygulamalarına ön sipariş fiyatları da belirleyebilecek ve yeni uygulamalarına hızlı kullanıcı kazanmak için cazip ön sipariş teklifleri sunabilecekler. Eğer ön sipariş döneminde uygulamanın fiyatı daha da düşerse, kullanıcılar bu düşük fiyat karşılığında uygulamaya sahip olacaklar. 

Kullanıcılar ön sipariş ettikleri ücretli uygulamalar için uygulama indirilene kadar herhangi bir ödeme yapmayacak.

HABERTÜRK

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