'Trump ile Kim'i uzlaştıracağım'

ABD'li efsane basketbolcu Dennis Rodman, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u "uzlaştırmak" için Kuzey Kore'ye gideceğini söyledi

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Dennis Rodman, geçtiğimiz günlerde Çin'in başkenti Beijing'e gideceğini açıkladı ve "Beijing ziyaretimden sonra Kuzey Kore'ye de gidebilirim" dedi.

Rodman aynı zamanda Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Guam ve Japonya'daki insani yardımlara dikkat çekti. Rodman'ın Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafta, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kendi fotoğrafının bulunduğu ve fotoğrafların altında uzlaşma anlamına gelen "unite" ifadesinin yer aldığı bir tişört giymesi dikkat çekti.

Bu yıl toplamda altı kez Kuzey Kore'yi ziyaret eden eski basketbolcu Rodman, Kim Jong-un'la arkadaş olduklarını söylemişti. İngiltere'de bir televizyon programında konuşan Rodman, Kuzey Kore lideriyle olan ilişkisi hakkında "Kuzey Kore'ye gidip Kim'le vakit geçiriyorum. Gülüyoruz, karaoke yapıyoruz, kayak yapıyoruz fakat nadiren politika hakkında konuşuyoruz. Kim Jong-un iyi bir arkadaşım" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık öncesi sunduğu televizyon programında yer alan ve Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen Rodman'ın, Donald Trump ve Kim Jong-un'un ortak arkadaşı olarak düşman sayılan iki ülke arasındaki ilişkileri "düzeltmeye çalışacağı" iddia ediliyor.