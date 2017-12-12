12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Devler Ligi eşleşmeleri İspanyolları korkuttu

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Devler Ligi eşleşmeleri İspanyolları korkuttu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea-Barcelona ve Sevilla-Manchester United eşleşmeleri İspanyolları korkuttu.
Devler Ligi eşleşmeleri İspanyolları korkuttu Devler Ligi eşleşmeleri İspanyolları korkuttu Devler Ligi eşleşmeleri İspanyolları korkuttu

İspanyol basını, eşleşmelerle ilgili verdiği haberlerde "bomba gibi kura çekimi" yorumu yaptı. Marca gazetesi, "İspanyol futbolu için ateş provası" başlığıyla verdiği haberde, "Avrupa'da İspanyol kulüplerinin hegemonyasının riske girebileceğini" yazdı.

Gazete, eşleşmelerle ilgili, "Real Madrid, Barcelona ve Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini eleyip üst tura çıkmak için en iyi futbollarını oynamak zorunda kalacak. Son 10 yılda Real Madrid art arda 7 kez, Barcelona da toplamda 7 kez yarı finale kaldı. Real Madrid ve Atletico Madrid iki kez finalde karşılaştı. Son 5 sezonda en az 3 İspanyol takımı çeyrek finale çıktı. İspanyol takımı olmayan bir Şampiyonlar Ligi finali görmek için 12 yıl geriye gitmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea-Barcelona ve Real Madrid-PSG eşleşmelerini manşetine çıkaran Katalan sporgazetelerinden Sport, "Tam bir bomba. Vahşi bir eşleşme" ifadesini kullandı.

Barcelona'nın bu zamana kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile 12 maç oynadığını hatırlatan gazete, Katalan ekibin 3, Chelsea'nin ise 4 kez galip geldiği bilgisini paylaştı.

Antonio Conte teknik direktörlüğündeki Chelsea'nin çok zorlu bir eşleşme olduğunu belirten Sport, 6 Mayıs 2009 tarihinde Chelsea ve Barcelona arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, Andres İniesta'nın 92. dakikada attığı "mucize golle" Josep Guardiola yönetimindeki Barcelona'nın finale kaldığını ve tüm kupaları kazanarak tarihindeki en iyi sezonunu geçirdiği yazdı.

El Mundo Deportivo gazetesi de eski Barcelonalı futbolculardan Cesc Fabregas ve Pedro Rodriguez'in Chelsea formasıyla Nou Camp Stadı'na geri dönecek olmalarını öne çıkardı. Gazete ayrıca 2012 yılındaki yarı final eşleşmesinde Barcelona'nın Chelsea'ye elendiğini hatırlattı.

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