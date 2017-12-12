12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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PKK'da çözülme sürüyor: Teslim oldular!

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PKK'da çözülme sürüyor: Teslim oldular!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'tan kaçan iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
PKK'da çözülme sürüyor: Teslim oldular! PKK'da çözülme sürüyor: Teslim oldular! PKK'da çözülme sürüyor: Teslim oldular!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak merkez-Güçlükonak’ta icra edilen operasyonda iki basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi, üç roketatar mühimmatı, 500 muhtelif fişek, iki el bombası, bir lazermetre, bir avometre, 250 kilogram erzak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak Uludere’de, güvenlik güçleri tarafından araziye gömülü vaziyette iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin/Nusaybin’de, PKK/PYD-YPG terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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