Richard Moore Türkiye'ye böyle veda etti

Türkiye'de 7 yıldır görev yapan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, görev süresini tamamladı.

Türkiye'ye ilk olarak 1989 yılında geldiğini belirten Moore, burada güzel yıllar geçirdiğini söyledi. Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ifade eden Richard Moore, komplo teorileri konusundan da şikayet etti.

"KOMPLO TEORİLERİ SAÇMALIĞININ ÖTESİNE BAKIN"

Moore, "Ve Birleşik Krallık en yakın ortağınız olmaya devam edecek. Bunun doğruluğunu görmek için sadece şu komplo teorileri saçmalığının ötesine bakmanız yeterli." dedi.

"KENDİ ÜLKEMİN ÇIKARLARI..."

Türkiye'ye veda eden Richard Moore, şunları söyledi: "Evet, artık Türkiye maceramın sonuna geliyorum.. Hayatımın 7 yılını Türkiye'de geçirdim. Buraya ilk kez 1989 yılında, 26 yaşında bir Türkçe öğrencisi olarak gelmiştim. Ve Maggie ile İngiltere'den altı aylık oğlumuzu da beraberimizde getirerek, burada bir aile kurduk. Sonra 1992 yılında kızım da İstanbul'da aramıza katıldı. Bir büyükelçi, başka ülkeye kendi ülkesinin çıkarlarını gözetmesi için gönderilir. Bunu yapabilmiş olduğumu umuyorum. Ama görevinizde başarılı olabilmek için ev sahibi ülkenizi anlamalı ve ona sempati duymalısınız. Umarım, bunu yapabildiğimi hissediyorsunuzdur. Türkiye'yi ve Türkler'i gerçekten seviyorum.