12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA Ödül Töreni'nde yıl sonu büyüme tahminini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor kıracağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBAÖdül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ödül töreninde yaptığı açıklamada,"Yıl sonu itibariyle de yüzde 7.5 oranını da yıllık olarak yakalayacağız. Biz üreten, çalışan, emek veren herkesin yanındayız. Benzer bir başarıyı ihracatta yakaladık, bu da çok önemli. 2017 ihracatımız kasım sonu itibarıyla 143 milyar doları geçti. Yeni bir rekorla muhtemelen bu yılı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Ankara ve İstanbul yanında Erzurum’dan İzmir’e bütün şehirlerimizde ülkemizin her köşesindeki bilim insanlarını bu listede görmekten gurur duyuyorum. Geçen yıl kaybettiğimiz Halil İnalcık hocamız adına verilen ödülümüze Hacettepe Üniversitesi’nden Doç Dr Fatih Yeşil layık görülmüştür. Bu bilim insanlarımızı şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum. Akademimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum

Çeşitli üniversitelerimizden 39 bilim insanımıza ödüllerini teslim edeceğiz. Geçen yıl kaybettiğimiz Halil İnalcık hocamız adına verilen ödülümüze Hacettepe Üniversitesi’nden Doç Dr Fatih Yeşil layık görülmüştür. Bu bilim insanlarımızı şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum. Akademimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum

Bilim insanoğlunun fıkratında var olan merakla yürüttüğü ve hiç bitmeyecek olan bir arayışın adıdır. Medeniyetler arasındaki fark bilimin kendisinden ziyade fikri ayrılışlardan kaynaklanıyor. Atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz herkese yetecek kadar enerji de üretebilirsiniz. Elon Musk ile görüştük. Elektrikli araç projesinin petrol kaynaklı çatışmaların sonu olduğuna inanıyorum 

KURU SÖZLE BİR YERE VARILMIYOR

Maalesef bilim de belirli ülkelerin tasallutu altındadır. Hiç şüphesiz bizim de eksikliklerimiz var. Stratejimizi isabetli bir şekilde belirledikten sonra işimiz daha kolaydır. Aksi takdirde taklitçilikten öteye geçemeyiz. Kuru sözle, sadece eleştirmekle bir yere varılmıyor. Ülkeye hizmet etmeke için, insanlığa hizmet etmek için çalışmak lazım, kararlılık lazım, aşk lazım. Biz de bu anlayış ile geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi bilimin her alanında ileriye taşıyacak, bu çalışmalarla birlikte eserleri ortaya koyacak eserleri verdik. Her alanda devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik. 

10 tane insansız hava aracı alacaksınız, 50 dereden su getiriyorlar. Kötü komşu ev sahibi yaptı bizi. İhtiyaçlarımızın büyük kısmını kendi ürünlerimiz ile karşılar hale geldik. Bilim insanımızla siyasetçimiz el ele vermek durumunda.Yurt dışına gitmiş olanları tekrar ülkemize getirmenin çabası içerisindeyiz. Bu konuda önemli çalışmalar yürüten tüm kurumlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İş adamlarımızın da bu sürece daha fazla katkı yapması gerektiğini ifade etmek istiyorum. 

YILI YENİ BİR REKORLA TAMAMLAYACAĞIZ

3. çeyrek çok çok önemliydi. Yıl sonu itibariyle de yüzde 7.5 oranını da yıllık olarak yakalayacağız. Biz üreten, çalışan, emek veren herkesin yanındayız. Benzer bir başarıyı ihracatta yakaladık, bu da çok önemli. 2017 ihracatımız kasım sonu itibarıyla 143 milyar doları geçti. Yeni bir rekorla muhtemelen bu yılı tamamlayacağız. 

"YÜKSEK FAİZE KARŞI OLDUĞUMU TEKRAR AÇIKLIYORUM"

Döviz kurunun yüksekliği kesinlikle ekonominin gerçekleri ile uyumlu değildir. Kısa sürede doğru dengenin bulunacağına ben inaniyorum. Ben yüksek faize karşı olduğumu burada tekrar açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim. Çünkü yüksek faizin olduğu bir yerde enflasyonun düşmesi mümkün değildir. "

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