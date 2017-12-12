Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Mustafa Apardı, Yusufcan Abay, Mertcan Açıkgöz ve Hüseyin Eray Karataş, profesyonel olarak Beşiktaşımıza hizmet etmeye devam edecekler. Genç oyuncularımıza başarılarının devamını dileriz." denildi.
12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan 4 imza birden
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