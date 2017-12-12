Fiyatları uçuşa geçti! Para kazanamayacaklar

Kestane hasadındaki düşüşün yanı sıra ihracat patlaması fiyatları yüzde 70-80 oranında artırdı.

Geçen yıl 9 liraya aldıkları kestanenin bu yıl 15-18 liraya çıktığını belirten bir şekerleme markası Genel Müdürü Mümin Akgün, kestane şekeri üreticilerinin zor durumda olduğunu söyledi.

Kestane hasadının yapıldığı şu günlerde kestane şekeri üreticisi firmalar kestane fiyatlarının yükselmesinden dert yanıyor. Geçtiğimiz yıllarda 8 liradan alınan kestanenin şu anda 15-20 lira arasında değiştiğini belirten İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, “Bu sene kestane fiyatları oldukça yüksek. Bunların sebeplerini sıralayacak olursak, Gal arılarının artmasıyla üretimin düşmesi, kestane ihracatının artması İspanya, Portekiz ve İtalya’daki kestane veriminin düşük olması da eklenince fiyatlara yüzde 50'den fazla yükseldi. Kestane şekeri üreticileri olarak bu sene zordayız. Kestane fiyatlarının artması kestane şekerine de yansıması gerekirken biz yansıtamadık. Bu sene kestane şekeri üreticileri para kazanamayacak” dedi.

Yıl içerisinde kestane şekeri fiyatlarına çok cüzi bir artış yapılabileceğini belirten Akgün, “Bizler tüketiciyi de düşünmek zorundayız. Fiyat bize geldiği gibi yansıtırsak, bu sefer de kimse kestane şekeri alamaz. Geçtiğimiz yıllarda 8-9 liradan alınan kestane fiyatları bu yılda nakliyesi ve tüccarı ile 15-20 lirayı buluyor. Kestane şekercileri olarak oldukça zor durumdayız. Gelecek yıl da, bu sıkıntılarının giderek artmaması için Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

Bir yıl içerisinde kestane şekercileri üreticileri 3 bin tona yakın kestane tükettiğini ifade eden Akgün, “Bunun bir kısmı Bursa, Yalova ve çevre illerden sağlanıyor. Ancak bu sene 60 bin ton civarında Türkiye genelinde kestane çıktığını varsayarsak, bunun yüzde 70’i ihracata gidiyor. Geri kalanı kestane ve kestane şekeri olarak Türkiye pazarında yer alıyor” dedi.