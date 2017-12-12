12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Türkiye'den Kuveyt çıkarması

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Türk savunma sanayisi firmalarının Körfez bölgesindeki iş birliği ve pazar olanaklarını artırmak amacıyla geniş katılım gösterdiği Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı başladı.
Türkiye'den Kuveyt çıkarması
Türkiye'den Kuveyt çıkarması Türkiye'den Kuveyt çıkarması Türkiye'den Kuveyt çıkarması

Kuveyt Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, 20 farklı ülkeden çok sayıda şirket katılıyor. Ev sahibi Kuveyt de savunma sanayisinde sahip olduğu teknoloji ve kabiliyetleri fuarda sergiliyor.

Türkiye fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 23 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ile "milli katılım" sağlıyor. Türk heyetine, SSM Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker başkanlık ediyor.

Fuarda, 3EEOS, AKSA, ASELSAN, AVS, BMC, FNSS, Garanti, Güçlü Maki̇na, HAVELSAN, HTR, İŞBİR, Katmerciler, M-D2, Milsoft, Nurol Makina, Otokar, SDT, Simsoft, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), TAIS, TRANSVARO, UNİFO ve Yonca-Onuk savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.

Savunma sanayisinin son dönemde ürettiği kara ve deniz platformları, silah ve görüntüleme sistemleri, yazılım kaynaklı çözümler fuarda ilgi görüyor.

Fuar kapsamında, Türk savunma sanayisi firmalarıyla Kuveyt arasındaki iş birliği potansiyelinin yeni projelerle geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefleniyor.

Fuarda, Kuveyt üst düzey askeri yetkilileri başta olmak üzere katılımcı üst düzey yetkililer ile savunma sanayisinde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulunulacak.

- Farklı alanlardaki yerli çözümler görücüye çıktı

Türk firmaları, Kuveyt ile son yıllarda özellikle kara platformları alanında başarılı iş birliği projelerine imza attı. Otokar ve Nurol Makina tarafından üretilen araçlar Kuveyt güvenlik güçlerince kullanılıyor.

Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'nda, bu yıl Türk firmalarının ürettiği bir dizi ürün yer alıyor.

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden Otokar, Arma 6x6 ve Cobra II 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araçları ile kendi tasarımı olan Bozok ve Keskin kule sistemlerini sergilerken, Nurol Makina fuara, Ejder TOMA ve 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın'ı ile katılıyor. BMC mayına karşı korumalı zırhlı araç Kirpi; Katmerciler ise taktik tekerlekli araç Hızır, zırhlı personel taşıyıcı Khan başta olmak üzere kara araçları konusundaki kabiliyetlerini gösteriyor. FNSS, zırhlı kara araçları ve modernizasyon konusundaki yeteneklerini tanıtıyor.

ASELSAN, Sarp, Stamp silah sistemleri, İHA savar silahı ve telsiz sistemleri gibi ürünleri sergiliyor.

STM'nin standında Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) maketi ve döner kanatlı kamikaze Kargu öne çıkıyor.

Havelsan fuarda, Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası çözümü, sahadaki askeri personelin anlık haberleşmesine olanak veren uygulaması ve Quantum3D'nin görüntü üretecini sergiliyor.

SDT, görev sistemleri başta olmak üzere simülasyon ve eğitim sistemleri ile elektronik harp ürünlerini tanıtıyor.

Simsoft, fuarda, kara ve deniz araçları simülatör sistemlerini, zırhlı araç sürüş ve atış simülatörlerini, sınır güvenliği taktik oyun simülasyonunu anlatıyor.

Fuarda, deniz platformu üreticileri de Körfez bölgesine kullanılabilecek ürün ve teknolojileri konusunda katılımcıları bilgilendiriyor.

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