Türkiye'nin tavrını takdir ediyoruz

Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi ve Kudüs Dosyası Sorumlusu Abdülkadir, "başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye halkı Kudüs için şeref dolu bir tavır ortaya koydu" dedi.

Katar'a uygulanan ambargo, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Batı ve terör örgütlerine karşı her platformda mücadele veren Türkiye, bir çok Müslüman ülkenin Kudüs konusunda cılız ses çıkarmasına karşın bu konuda yine en çok mücadele veren ülke konumunda.

Fetih yöneticisi Hatim Abdülkadir, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın büyük tepkisini çeken kararını AA muhabirine değerlendirdi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR



Daha önce Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanlığı görevinde de bulunan Abdülkadir, "ABD, barış görüşmelerinde ara bulucu iken artık işgalin, Yahudileştirme ve emrivaki dayatma politikalarının ortağı olmuştur." derken Türkiye'nin göstermiş olduğunu şeref dolu tavra ise teşekkür etti.

Trump'ın kararının ardından İsrail'in işgal politikalarına hız vereceği öngörüsünde bulunan Abdülkadir, "Bu kararın tehlikesi de İsrail'e Kudüs'teki işgalini ve Yahudi yerleşim birimleri politikalarını güçlendirerek sürdürmesi için daha fazla yeşil ışık yakmasında ortaya çıkıyor. İsrail, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın baskısıyla birçok Yahudi yerleşim birimi inşa projesini ertelemişti. Trump'ın kararıyla beraber İsrail bu projelerini uygulamaya sokacaktır." diye konuştu.

"KUDÜS'ÜN GELECEĞİNİ ANCAK KUDÜSLÜLER, FİLİSTİNLİLER BELİRLER"

Abdülkadir, işgal altındaki Filistin topraklarında ABD yönetiminin söz konusu kararına karşı devam eden gösterilere ilişkin ise "Çarşamba gününden bu yana süren gösterilerimizle ABD yönetimine, 'Kudüs’ün geleceği Trump'ın kararlarına rehin bırakılamaz' yönündeki mesajımızı ulaştırmayı hedefliyoruz. Kudüs'ün geleceğini ancak Kudüslüler, Filistinliler belirler." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin toprakları için mücadelelerine devam edeceğini ancak asıl Arap ve İslam dünyasının İsrail'e karşı koyacağı tavırla sahada değişim olabileceğine dikkati çeken Abdülkadir, şunları kaydetti:

"İsrail'in Kudüs'teki tüm saldırılarına ve Yahudileştirme politikalarına karşı şehirdeki Filistinlilerin yalnız başlarına İsrail ile baş etmeleri artık mümkün değildir. Biz bölgenin en güçlü devletine karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu işgal gücüne karşı koymaya çalışıyoruz, politikalarını kabul etmiyoruz. Ancak biz Arap ve İslam dünyasının artık refleksini ortaya koymasını bekliyoruz."

İsrail'in Kudüs'teki hak iddialarına tepki gösteren Abdülkadir, "Bu karar İsrail'e Kudüs'te hak vermez. Ne tarihi ne siyasi ne de dini bir hak verir. İsrail’in Kudüs’te 3 bin yıllık tarih söylemi safsatadan ibarettir. Bu onlara Kudüs'te bir hak tanımaz. Bu bir işgaldir ve mutlaka zevale erecektir." dedi.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Fetih Hareketi Kudüs Dosyası Sorumlusu Abdülkadir, Trump'ın kararının barış görüşmelerinin yeniden başlaması için sarf edilen çabaları da yıkıma uğrattığını belirtti.

Abdülkadir, "İsrail ile barış görüşmeleri artık mümkün değildir. Dolayısıyla şimdi Filistin yönetiminin de Oslo Anlaşmasını gözden geçirmesi ve halk direnişine dayalı yeni stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Trump'ın kararı neticesinde ortaya çıkan koşullar ve gelişmeler çerçevesinde İsrail ile anlaşmazlığın sınırları belirlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğuna vurgu yapan Abdülkadir, "İsrail, Kudüs'te ne yaparsa yapsın, burası Arapların ve Müslümanların olarak kalmaya devam edecektir ve Filistin devletinin başkentidir. İşgal ne kadar sürerse sürsün yok olmaya mahkûmdur." diye konuştu.

"TÜRKİYE HALKI KUDÜS İÇİN ŞEREF DOLU BİR TAVIR ORTAYA KOYDU"

Türkiye'nin devlet ve millet olarak Kudüs'e ilişkin ortaya koyduğu tavra da dikkati çeken Hatim Abdülkadir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin tavrını takdir ediyoruz. Bizim açımızdan başta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan olmak üzere Türkiye halkı Kudüs için şeref dolu bir tavır ortaya koydu. Bu tavır hem Arap dünyasının hem de İslam dünyasının tamamını geride bırakmış onurlu bir tavırdır."