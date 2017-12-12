12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Tuzhurmatu'ya havan saldırısı

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Tuzhurmatu'ya havan saldırısı
Irak'ın Salahaddin iline bağlı ve Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Turhurmatu ilçe merkezine düzenlenen havan saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Tuzhurmatu'ya havan saldırısı Tuzhurmatu'ya havan saldırısı Tuzhurmatu'ya havan saldırısı

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada,''Tuzhurmatuilçe merkezine yönelik havan saldırısında bir çocuk öldü 6 kişi yaralandı.'' dedi.

İlçedeki Aksu Mahallesi'ne fırlatılan 4 havan mermisinden birinin kültür merkezine düştüğünü belirten Taki, ''Havan topu saldırısı ilçenin güneydoğusundaki ayrılıkçı Kürt grupları tarafından düzenlendi" iddiasında bulunarak, her gün gerçekleşen bu saldırıların önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Salahaddin milletvekili Casim Muhammed de ''Tuzhurmatu ilçesine sürekli havan saldırıları düzenleyen gruplara engel olunması gerekiyor. Artık ilçe için büyük bir tehdit oluşturmaya başladılar.'' diye konuştu.

Merkezi hükümete çağrıda bulunan Muhammed, ''Başbakan Haydar el-İbadi'nin bu soruna müdahale ederek bölgeye operasyon düzenlemesini istiyoruz. İlçede her gün sivillerin ölmesine seyirci kalınmaması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

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