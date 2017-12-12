Van Gaal, Mourinho'yu topa tuttu!

Van Gaal, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, 2014-2016 yıllarında görev yaptığı eski takımı Manchester United'ın oyun tarzını beğenmediğini belirterek, "Manchester United yerine Manchester City'yi izlemeyi tercih ediyorum. Eldeki imkanlar göz önüne alındığında Manchester United'da çalıştığım dönemin kariyerimin en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel futbol oynamamıza karşın İngiltere'de takdir edilmiyordu. Manchester United'ın bu sezon ortaya koyduğu performansa baktığımda, çok sıkıcı futbol oynamalarına rağmen Mourinho'nun benim kadar eleştirilmediğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Manchester United'a oynattığı futbolun daha ofansif olduğunu savunan 66 yaşındaki Van Gaal, "Manchester United şu anda daha defansif oynuyor. Görev yaptığım dönemde takıma hücum futbolu oynattığımın kanıtı, rakiplerin bize karşı kale önüne otobüs park edermiş gibi oynamasıydı. Rakipler artık Manchester United'a karşı böyle oynamıyor çünkü Mourinho defansif futbolu tercih ediyor." yorumunu yaptı.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon 16 haftada 35 puan toplayan Manchester United, geçen hafta sahasında 2-1 yenildiği lider Manchester City'nin 11 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.