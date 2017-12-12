12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Gönlünü değil canını aldı

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Gönlünü değil canını aldı
Yemek ve içki sözünü yerine getirmediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk'ü (40) pompalı tüfekle öldüren İlyas A. (44) "Amacım gönlünü almaktı" dediği öğrenildi.
Gönlünü değil canını aldı Gönlünü değil canını aldı Gönlünü değil canını aldı

Olay, dün saat 23.00'te Kepez ilçesindeki Toptancı Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, 07 YLT 67 plakalı kamyonetiyle hale sebze getirdiği sırada bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas A. ile telefonda tartıştı. Öztürk'ün bulunduğu yeri söylemesi üzerine kısa süre sonra İlyas A. hale geldi.

Elinde pompalı tüfek bulunan ikiliden Mehmet Öztürk, park edilen araçlar arasında İlyas A.'yı ararken açılan ateş sonucu yaralanıp düştü. Öztürk olay yerinde can verirken, İlyas A. ise 07 MJE 06 plakalı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı. İlyas A., yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öztürk'ün cansız bedeni ise otopsi yapılması için AntalyaAdli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen İlyas A. ilk ifadesinde, Mehmet Öztürk'ün kavgalı olduğu bir yakınıyla barışmasını sağladığını, buna karşılık verdiği yemek ve içki sözünü yaklaşık 1.5 yıldır yerine getirmediğini belirterek, "Telefonda tartışıp küfürleştik. Beni yanına çağırınca gittim. Amacım konuşup gönlünü almaktı. Böyle olsun istemezdim" dedi.

İlyas A., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gönlünü değil canını aldıGönlünü değil canını aldıYemek ve içki sözünü yerine getirmediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk'ü (40) pompalı tüfekle öldüren İlyas A. (44) "Amacım gönlünü almaktı" dediği öğrenildi.
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