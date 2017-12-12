Yönetmenin cenazesinde konuştular: Şoktayım!

Mustafa Kemal Uzun için Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Şile'de dün gece figüranlık yaptığı öğrenilen O.A. tarafından öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un cenazesi, törenin yapılacağı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Musalladaki tabuta sarılan Mustafa Kemal Uzun'un yakınları gözyaşı döktü.

Uzun'un naaşı Teşvikiye Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yarın Gönen Gündoğan Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.

HALDUN DORMEN: PERİŞAN OLDUK

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un Teşvikiye Camii'ndeki cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı.

Oyuncu Sefa Zengin, "Korkunç bir durum . Kemal gibi dünya beyefendisi bir insanın başına gelebilecek en korkunç şey. Şoktayım. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Söyleyecek söz yok. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Usta sanatçı Haldun Dormen, "Benim asistanımdı. Vazgeçilmez dosttu. Ben ve Dormen ailesi perişan olduk. 1985'ten beri beraber çalıştık. Bir sürü proje yaptık. Dormen ailesi olarak çok üzgünüz. Onun yokluğunda çok kötü hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.