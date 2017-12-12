12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Yerli ve milli silahlarımız damga vurdu

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Otokar, Kuveyt'te Cobra II ve Arma 6x6 araçlarını görücüye çıkardı.
Yerli ve milli silahlarımız damga vurdu
Yerli ve milli silahlarımız damga vurdu Yerli ve milli silahlarımız damga vurdu Yerli ve milli silahlarımız damga vurdu

Türkiye'nin öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketlerinden Otokar, Kuveyt'te 2 yılda bir düzenlenen GDA Savunma ve Havacılık Fuarı'nda fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan Cobra II ve Arma 6x6 zırhlı araçları ve kendi tasarımı olan kule sistemleri ile yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar Körfez bölgesinde varlığını güçlendirmeye devam ediyor. 12-14 Aralık tarihleri arasında Kuveyt'te düzenlenen GDA Savunma ve Havacılık Fuarı'nda Otokar, bölgede aktif şekilde kullanılan Arma 6x6 ve Cobra II 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araçlarını kendi tasarımı olan Bozok ve Keskin kule sistemleri ile sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Körfez Bölgesi'nin Otokar hedef pazarları arasında yer aldığını belirtti.

Görgüç, şunları kaydetti:

"Körfez bölgesinde askeri araçlarımız başarılı bir şekilde hizmet veriyorlar. 2016'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurduğumuz Otokar Land Systems şirketimizle körfez bölgesi başta olmak üzere yurt dışı işbirliklerimizi güçlendirmeyi, yeni pazarlara açılmayı ve satışlarımızı artırmayı hedeflemiştik. Bu hedefteki ilk adımımız, Tawazun ile ortaklaşa kurduğumuz Al Jasoor'un BAE ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere, dünyanın en büyük 8x8 zırhlı araç alımlarından biri olan sözleşmeye imza atması olmuştu."

Bölgenin ihtiyaçlarını ve koşullarını çok iyi tanıdıklarını vurgulayan Görgüç, "Bölgesel fuarlar mevcut ve potansiyel kullanıcılarımızla biraraya gelmemiz için bizlere önemli fırsatlar sunuyor. Kuveyt dahil olmak üzere bölgede görev yapan zırhlı araçlarımızla elde ettiğimiz deneyim ve bilgi birikimi, kullanıcı beklentilerine uygun ürünler geliştirebilmemiz ve yeni tip araç ihracatları için bize fırsatlar yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Otokar, fuarda üstün hareket kabiliyeti yanında personele sağladığı yüksek koruma, ateş gücü ve görev ekipmanları ile ideal bir platform olan COBRA II'yi Otokar tasarımı olan KESKİN silah kulesi ile sergiliyor. COBRA II halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik güçlerinde ve yurtdışı Birleşmiş Milletler görevlerinde başarıyla kullanılıyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında üstün performans sağlayan COBRA II'nin amfibi tipi de bulunuyor.

İlk kez Körfez bölgesinde envantere giren ARMA 6x6, GDA 2017'de Otokar tasarımı BOZOK 12,7 MKT kule ile sergileniyor. Modüler yapısı ve kabiliyetleri ile geniş bir görev sahasında hizmet verebilen, farklı amaçlar için ideal bir platform olan ARMA ailesi, modern orduların beka kabiliyeti, koruma seviyesi ve hareket kabiliyeti isteklerine göre günümüz muharebe koşullarına uygun düşük bir siluette çözüm sunuyor. Yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çeken ARMA, amfibi kiti sayesinde hiçbir ön hazırlık yapmadan suda yüzebiliyor ve denizde saatte 8 km hız yapabiliyor. 

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