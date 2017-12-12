12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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LC Waikiki 150 yeni mağaza açacak

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LC Waikiki 150 yeni mağaza açacak
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, gelecek yıl 150 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini ve 8 bin kişiyi istihdam edeceklerini söyledi.
LC Waikiki 150 yeni mağaza açacak LC Waikiki 150 yeni mağaza açacak LC Waikiki 150 yeni mağaza açacak

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2017 yılına ilişkin değerlendirmede bulundu ve gelecek yıl hedeflerini paylaştı.
 
Bugün 469'u Türkiye'de, 364'ü yurtdışında toplam 833 mağazayla 38 ülkede hizmet verdiklerini söyleyen Küçük, gelecek yıl 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak, toplamda 50 ülkeye ulaşmayı, ayrıca Türkiye'de 30 ve yurt dışında 120 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini söyledi. 
 
POŞETTEN ASKIYA HER ŞEY İHRAÇ EDİLİYOR
 
Vahap Küçük, "2017 yılında yurt dışında 96, yurt içinde 41 olmak üzere toplam 137 yeni mağaza açtık ve 833 mağazaya ulaştık. Her yeni mağaza açılışında kullanılan mobilyadan poşete, askıdan mankene hemen her şeyi ihraç ediyoruz. 2018 yılında toplam LC Waikiki ihracatını 825 milyon dolar olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.
 
8 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK 
 
Bu yıl yurt içinde yüzde 19 ve yurt dışında yüzde 60 büyüdükleri bilgisini veren Küçük, yılı 12.2 milyar TL ciro ile tamamlamayı öngördüklerini ifade etti. Küçük, 2018 için ciro hedeflerinin 16.2 milyar TL olduğunu belirtti.
 
Küçük, "2016 yılında 35 bin olan çalışan sayısı 2017 sonu itibariyle yaklaşık 42 bine ulaştı. Gelecek yıl 8 bin yeni kişiye daha istihdam sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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