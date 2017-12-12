İngiltere’de kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetti.
Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada ülkede kasım ayında tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 3,0 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3,1 artış kaydettiği belirtildi. Bir önceki ayda (ekim) TÜFE yıllık bazda yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşmişti. TÜFE kasım ayında aylık bazda ise yüzde 0,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,3 artış kaydetti.
İngiltere’de kasım ayında çekirdek TÜFE yıllık bazda beklentiyle uyumlu olarak yüzde 2,7 artış gösterdi. Yine kasım ayında çıktı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise aylık bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 3,0 artış gösterdi. Ülkede kasımda perakende fiyat endeksi aylık 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,9 artış gösterdi.
ONS’den yapılan açıklamada kasım ayında enflasyonun beklentinin üzerinde artış göstermesine gerekçe olarak havayolları biletleri ve bilgisayar oyunlarının fiyatlarındaki yükseliş gösterildi.
İngiltere’de ortalama haftalık gelirlerin artış oranı ise halihazırda yüzde 2,2 seviyesinde. Ülkede enflasyonun haftalık gelirlerin artış hızının üstünde olması, tüketicilerin alım gücünü baskılamaya devam ediyor.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen politika faiz oranını tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,25 seviyesinden yüzde 0,5’e yükseltmişti.
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İngiltere’de enflasyon beklentinin üzerinde arttı
İngiltere’de kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetti.
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