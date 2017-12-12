12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Hamadallah BM'yi görevini yapmaya çağırdı

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Hamadallah BM'yi görevini yapmaya çağırdı
Filistin Başbakanı Hamdallah: "Ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'nın ve Kıyamet Kilisesi'nin anahtarlarını teslim etmeyeceğiz"
Hamadallah BM'yi görevini yapmaya çağırdı Hamadallah BM'yi görevini yapmaya çağırdı Hamadallah BM'yi görevini yapmaya çağırdı

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, ABD'nin Kudüs kararının "Filistin halkına saldırı" niteliğinde olduğunu belirterek, "Ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'nın ve Kıyamet Kilisesi'nin anahtarlarını teslim etmeyeceğiz." dedi.

Hamdallah, Ramallah'ta haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Filistin, halkı, hükümeti ve liderleri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıyan kararını reddediyor. Bu zalim karar, uluslararası meşruiyeti ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmektir. Halkımıza saldırıdır." diye konuştu.

Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu vurgulayan Hamdallah, "Kudüs'ün Arap kimliğinden, Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal mekânlarından taviz vermeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'nın ve Kıyamet Kilisesi'nin anahtarlarını teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamdallah, BM'yi sorumluklarını yerine getirmeye ve Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki işgale son vermesi için İsrail'i zorlamaya davet etti.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na da Kudüs'ü savunmak için sorumluluk üstlenme çağrısı yapan Hamdallah, dünya ülkelerinin Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanımasını istedi.

Başbakan Hamdallah ayrıca, Filistinli grupları tehlikelere karşı Filistin yönetiminin arkasında olmaya ve bölünmüşlüğü sonlandırmaya çağırdı.

Öte yandan Hamdallah, hükümetin işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitime destek için 24 milyon şekel (yaklaşık 7 milyon dolar) tahsis etme kararı aldığını aktardı.

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