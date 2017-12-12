12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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FETÖ yine 'bahar' dedi!

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FETÖ yine 'bahar' dedi!
FETÖ'nün eski hakim ve savcılara, darbe girişiminden kısa süre önce 'ByLock' üzerinden örgütü uyardığı ortaya çıktı.
FETÖ yine 'bahar' dedi! FETÖ yine 'bahar' dedi! FETÖ yine 'bahar' dedi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski hakim ve savcılara, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" aracılığıyla "imtihandan geçiyoruz" mesajının iletildiği ortaya çıktı.

Bylock'tan örgüte uyarı: Dökülenler olacaktır dikkat

Aralarında firarilerin de bulunduğu FETÖ üyesi eski hakim ve savcıların 2015 ve 2016'daki "ByLock" mesajlarının içeriklerine ulaşıldı.

Örgüt üyesi eski hakim ve savcılar, birbirlerine gönderdikleri iletilerde haklarındaki soruşturmaları tartıştı.

Örgüt üyelerine grup mesajlarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, "El ele baharın gölgesindeyiz." ifadeleri iletildi.

"Düsturlarımız" başlığıyla gönderilen mesajlarda, sabredilmesi ve örgütün desteklenmesi istendi.

Eski hakim ve savcılara, "Şu anda içeriden ve dışarıdan ciddi imtihan oluyoruz. Dahili ve harici her yönden, herkes ciddi imtihandan geçiyor. Kademe kademe doz artıyor. Dökülenler ve dökülmeye başlayanlar olacaktır." mesajı da gönderilenler arasında yer aldı.

Örgütün iç yüzünü açığa çıkaran mesajlar

Eski hakim ve savcılar, program üzerinden yaptıkları görüşmelerde Türkiye'nin uluslararası alanda zor duruma düşmesi için yapılması gerekenlere yönelik fikirlerini paylaştı. Bir FETÖ üyesi tarafından "futbolda şike davası"na bakan eski hakim Seyfettin Mermerci'ye 2015'te gönderilen mesajda, Türkiye'nin terörü desteklediği propagandası üzerinden sonuç alınabileceği belirtildi.

Aynı mesajda, "Akın İpek abinin İngiltere'deki mal varlığının dondurulması için Bakanlar Kurulundan karar çıkarmaya çalıştıkları bugün basına yansıdı. Rabbim bunu yapmaya çalışanları Birleşmiş Milletler (BM) listesine dahil eder inşallah" ifadeleriyle FETÖ'cülerin BM nezdinde Türkiye'nin imajının zedelenmesi temennisi aktarıldı.

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